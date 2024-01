Estos son los proyectos de Palladium Hotel Group para 2024

Palladium Hotel Group es una cadena hotelera española con más de 50 años de experiencia, propiedad de Grupo Empresas Matutes (GEM). Foto: Cortesía Palladium Hotel Group

Durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en los últimos días en Madrid (España), Palladium Hotel Group presentó un balance positivo del año 2023. La cadena hotelera española con fuerte presencia en el Caribe, ha superado los €1.000 millones en volumen de negocio gestionado, alcanzando la cifra de €1.069 millones. Dato que supone un incremento del 16 % respecto al año anterior y ratifica el crecimiento sostenible de la compañía. En esta línea, el grupo ha aumentado un 14 % su REVPAR, en comparación con 2022.

Para el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, “superar la barrera de los €1.000 millones en volumen de negocio gestionado afianza nuestro modelo empresarial, en el que el crecimiento acompañado de rentabilidad y satisfacción del cliente como pilares imprescindibles, son una apuesta ganadora”.

Cabe destacar que, en 2023, el grupo ha situado el 98 % de sus hoteles por encima de la media del sector en términos de índice de recomendación y el 75 % está por encima del compset directo en términos de reputación online en redes sociales. Asimismo, su programa de fidelización Palladium Rewards sigue creciendo, incorporando a más de 25.000 nuevos miembros cada mes y contribuyendo con hasta el 70 % de los ingresos por canal de venta directa.

Para Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, “nuestros principales objetivos se centran en continuar creciendo de forma rentable, sostenible y responsable. Como operadores independientes y propietarios de nuestras marcas, nos esforzamos cada día para elevar el nivel de confianza de nuestros propietarios y nuestros clientes“.

Principales hitos de 2023, planes de expansión y crecimiento en 2024

El CEO de Palladium Hotel Group ha destacado la reforma llevada a cabo en Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, en Riviera Maya, donde se han estrenado: Bravo Dinner & Dance, un nuevo concepto de entretenimiento, y Family Selection, el servicio VIP para familias del grupo, que tras esta apertura, cuenta ya con un total de 444 suites en tres destinos de México: Puerto Vallarta, Costa Mujeres y Riviera Maya.

Asimismo, el grupo iniciará un proceso de reforma en Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, Brasil.

Este año será un hito para Palladium Hotel Group. A nivel europeo, su marca urbana Only YOU Hotels abrirá sus puertas Only YOU Hotel Sevilla y en 2025, el primero internacional, Only YOU Hotel Venecia, ambos activos cinco estrellas. También comenzarán los trabajos de reconversión del actual Palladium Hotel Palmyra, propiedad de Grupo Empresas Matutes, situado en el municipio de Sant Antoni en Ibiza, que, tras una inversión de 13 millones de euros, pasará a convertirse en un nuevo hotel de cinco estrellas, el primer Only YOU Hotels en formato vacacional.

Finalmente, tras la apertura del 45 Times Square Hotel en Nueva York, Palladium Hotel Group pone el foco en otras ciudades de Estados Unidos como Miami, Los Ángeles o Chicago; y otros destinos de México, Oriente Medio y el Mediterráneo, donde el grupo estudia oportunidades de expansión afines a las marcas de su porfolio.

Celebra la apertura de los primeros centros de capacitación en América

Palladium Cares, la identidad que engloba todos los proyectos del grupo en materia de Responsabilidad Social Corporativa, y que se articula en torno a 3 pilares - Our People, Our Community y Our Planet -, ha realizado importantes avances con un fuerte acento en la “S” de Social.

En América, Palladium Cares ha logrado la puesta en marcha de los primeros centros de capacitación locales en Jamaica, de los que se beneficia la población local. En México, el grupo trabaja con la Fundación Origen para el desarrollo de un plan de estudio adaptado a las necesidades específicas de las comunidades locales. El objetivo de la compañía es alcanzar anualmente hasta 2.500 beneficiarios en México y 600 en Jamaica. Con ello se busca contribuir a cerrar la brecha de la desigualdad, mejorando así las perspectivas de empleo estable y cualificado de la población local.

En Brasil, Palladium Cares ha inaugurado un Centro de Capacitación y Producción Agrícola en Curralinho, Bahía, que tiene como principal misión capacitar a la comunidad local en la producción sostenible de hortalizas y productos agrícolas, buscando promover la comercialización de sus productos con hoteles de la zona.

Por último, el proyecto europeo “4 causes to take action” que consta de cuatro fases centrados en la infancia, la desigualdad, el planeta y el cuidado del mayor; ha registrado ya 56 actividades, en colaboración con 30 ONG, que han involucrado a más de 300 voluntarios.

En relación con el ámbito de los Recursos Humanos, la compañía acaba de recibir por cuarto año consecutivo la certificación Top Employer. En esta misma línea, destaca el reconocimiento Happy Trainee, otorgado por la certificadora Choose My Company, y que pone el foco en el posicionamiento como centro atractivo para el joven talento.

Ambas distinciones reconocen el esfuerzo de Palladium Hotel Group por desarrollar un entorno laboral de excelencia. Mientras que, en materia de formación y atracción de talento, sigue consolidando distintos acuerdos con universidades y entidades de prestigio como Basque Culinary, Vatel, Le Rocuhe, Laussan o CSHGel, entre otras.

