¡Experiencia gratuita! Así puede vivir la magia de Wicked con Cynthia Erivo

Mientras el mundo se prepara para regresar a Oz con Wicked: For Good, el esperado desenlace del fenómeno cinematográfico de Universal Pictures que llegará a los cines el 21 de noviembre, Airbnb invita a los fanáticos a vivir una experiencia mágica y única: El Refugio de Elphaba.

Ubicado en lo profundo de un bosque encantado, en Thousand Oaks, California (EE. UU.) este santuario inspirado en el icónico personaje de Wicked —la poderosa Elphaba— abre sus puertas para que los visitantes se sumerjan en un espacio donde la naturaleza y la fantasía se entrelazan. Ramas, flores y destellos verdes dan forma a un refugio que parece salido directamente de las páginas del Grimmerie.

La magia detrás del Refugio

La ganadora del Grammy, Emmy y Tony, y tres veces nominada al Oscar, Cynthia Erivo, quien da vida a Elphaba en la película, invita personalmente a los fanáticos a descubrir este espacio inspirado en su propio viaje con el personaje.“Elphaba me enseñó que nuestras diferencias son lo que nos hace poderosos”, compartió Erivo. “Su historia me transformó, y estoy deseando compartir ese viaje contigo”.

La experiencia combina narrativa, rituales y actividades creativas, ofreciendo a los huéspedes la oportunidad de explorar la esencia de Elphaba y la conexión espiritual que Cynthia ha desarrollado con su papel. El sombrero, la escoba y el mítico Grimmerie estarán presentes, junto a detalles cuidadosamente diseñados que capturan la atmósfera del mundo de Oz.

Una experiencia y una estancia únicas

Los fanáticos tendrán dos oportunidades para vivir la magia:

Experiencia con Cynthia Erivo : Hasta 20 huéspedes seleccionados podrán participar en la experiencia “Unlock Elphaba’s Retreat” el 3 de diciembre en Thousand Oaks, California . Las solicitudes ya están abiertas en : Hasta 20 huéspedes seleccionados podrán participar en la experiencia “Unlock Elphaba’s Retreat” elen. Las solicitudes ya están abiertas en airbnb.com/wickedforgood

Estancia exclusiva: Para quienes deseen prolongar el hechizo, El Refugio abrirá sus puertas el 6 de diciembre para una estancia nocturna. Dos afortunados huéspedes dormirán bajo las estrellas, rodeados de texturas ricas, colores vibrantes y la serenidad del bosque. Las solicitudes se podrán hacer en 11 al 20 de noviembre a las 7:00 a.m. PT. : Para quienes deseen prolongar el hechizo, El Refugio abrirá sus puertas elpara una estancia nocturna. Dos afortunados huéspedes dormirán bajo las estrellas, rodeados de texturas ricas, colores vibrantes y la serenidad del bosque. Las solicitudes se podrán hacer en airbnb.com/wickedforgoodretreat del

Ambas experiencias son gratuitas, aunque los participantes deberán cubrir su propio transporte hacia Thousand Oaks, California.

Un viaje hacia la transformación

Más que un lugar, Airbnb comparte que El Refugio de Elphaba es una celebración del poder interior, la diferencia y la magia que habita en todos. La plataforma de viajes y Universal Pictures ofrecen así una oportunidad para que los fanáticos se acerquen a la historia de Wicked como nunca antes, justo antes del estreno de la esperada película.

