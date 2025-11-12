Nueve tendencias que transformarán la forma de viajar en 2026

Las personas dejarán atrás los itinerarios predecibles para seguir pasiones auténticas. Foto: Mauricio Alvarado - El Espectador - Mauricio Alvarado - El Espectador

Viajar siempre ha sido una experiencia personal, pero en 2026 se convertirá en una extensión aún más honesta de quiénes somos. Así lo revela la décima edición del estudio “Predicciones de viaje” de Booking.com, que anticipa que los viajes del próximo año serán más personales, tecnológicos y espirituales que nunca.

La plataforma global de alojamiento y experiencias señala que los viajeros dejarán atrás los itinerarios predecibles para seguir pasiones auténticas: desde aventuras llenas de adrenalina hasta retiros espirituales o estadías futuristas, cada viaje será una declaración de identidad: esto es lo que soy, esto es lo que quiero y esto es lo que me gusta.

“En 2026, los viajes se convertirán en un reflejo de quiénes son realmente las personas, con itinerarios diseñados en torno a intereses que quizá antes parecían demasiado minoritarios o atrevidos como para explorarlos. En Booking.com evolucionamos continuamente para que todos puedan experimentar el mundo más fácilmente y disfrutar plenamente de los viajes de sus sueños, ofreciendo más opciones, flexibilidad y comodidad que nunca”, afirmó James Waters, director comercial de Booking.com.

El estudio, que recopila información de más de 29.000 viajeros en 33 países y territorios, celebra su décimo aniversario destacando nueve tendencias clave que marcarán los viajes en 2026. En todas ellas, el común denominador es el mismo: dejar que la personalidad del viajero sea la protagonista.

1. Viajes de cuento

La literatura y el turismo vivirán una fusión mágica. Con la popularidad de la fantasía romántica, los viajeros buscarán destinos inspirados en mundos con dragones, hadas o castillos encantados. El 88 % de los colombianos se muestra interesado en visitar lugares basados en estas historias, y el 63 % participaría en un retiro de juegos de rol. Además, el 88 % está abierto a recibir recomendaciones personalizadas por inteligencia artificial que los ayuden a planear estos viajes.

2. Vacaciones inteligentes

El futuro llega a los alojamientos. En 2026, el 90 % de los viajeros colombianos estaría dispuesto a hospedarse en una casa equipada con robots humanoides. Desde robots de limpieza (59 %) hasta chefs robóticos (45 %), la tecnología redefinirá la comodidad y el entretenimiento en los viajes.

3. Viajes a prueba

Los viajes se transformarán en una forma de poner a prueba las relaciones. El 79 % de los colombianos viajaría con el objetivo de descubrir su nivel de compatibilidad con su pareja, familia o compañeros de trabajo, experimentando roles invertidos, limitaciones de presupuesto o entornos remotos que desafíen la convivencia.

4. Souvenirs gourmet

Los recuerdos de viaje se mudan a la cocina. El 78 % de los viajeros colombianos compraría utensilios o alimentos de diseño como recuerdos, y el 70 % elegiría destinos conocidos por su oferta gastronómica. Cada plato cocinado en casa será una manera de revivir un viaje y celebrar la cultura local.

5. Rutas astrales

La espiritualidad guiará los mapas. Casi la mitad (48 %) de los viajeros colombianos reconsideraría sus planes si un guía espiritual lo sugiere, y el 38 % planifica sus viajes según fases lunares o solsticios. En 2026, las vacaciones buscarán alinearse con la energía del universo.

6. Escapadas con brillo

El bienestar y la tecnología se fusionan. El 92 % de los colombianos planea viajes centrados en el cuidado de la piel y el descanso, con IA que recomiende destinos según las necesidades cutáneas. Hoteles con espejos inteligentes, iluminación circadiana y suites regenerativas serán parte del nuevo lujo del bienestar.

7. Hobbies silenciosos

El silencio será el nuevo lujo. Más de la mitad (53%) de los viajeros colombianos busca vacaciones que los conecten con la naturaleza y actividades tranquilas como pesca, avistamiento de aves o recolección de ingredientes locales. En un mundo saturado de ruido, los viajes ofrecerán refugios de serenidad.

8. Viajes con nostalgia

La tecnología permitirá revivir recuerdos. El 81 % de los colombianos estaría dispuesto a recrear una fotografía o momento especial viajando al lugar exacto donde ocurrió, guiado por inteligencia artificial. Volver a los escenarios del pasado se convertirá en una forma de sanar, reconectar y celebrar la vida.

9. Pequeños grandes viajes

Viajar por el simple deseo de hacerlo será la nueva norma. El 71 % de los colombianos no necesita un motivo para reservar un viaje, mientras que el 83 % lo haría solo porque “se lo merece”. Desde celebrar un ascenso hasta estrenar ropa o alcanzar un logro personal, cualquier excusa será válida para empacar maletas.

Una década prediciendo el futuro del turismo

Con estas nuevas tendencias, Booking.com celebra una década anticipando cómo cambian los hábitos de los viajeros en todo el mundo. En 2026, el viaje no solo será un desplazamiento: será una afirmación de identidad, tecnología y bienestar.

Porque más que viajar, se tratará de ser uno mismo.

