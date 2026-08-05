Feria de las Flores: así impulsa el turismo y la economía de Medellín

Las fincas silleteras de Santa Elena permiten conocer de cerca el origen de una tradición con más de 150 años. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Medellín vuelve a vestirse de flores. Con la edición número 69 de la Feria de las Flores, la ciudad espera recibir más de 328.000 visitantes nacionales e internacionales en una temporada que proyecta un gasto turístico de USD 60,6 millones, una muestra del atractivo de la capital antioqueña como uno de los principales destinos turísticos de Colombia.

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), el gasto turístico previsto para esta edición representa un crecimiento del 7 % frente a los USD 56,6 millones registrados durante la Feria de las Flores de 2025. La estimación tiene en cuenta el flujo migratorio por el Aeropuerto Internacional José María Córdova, los niveles de ocupación hotelera, el gasto diario promedio y la duración de la estadía de los visitantes.

Las proyecciones también anticipan un mayor flujo de viajeros. Para esta edición se espera el ingreso de entre 67.000 y 74.000 pasajeros internacionales por el Aeropuerto Internacional José María Córdova. Por vía terrestre también se prevé un mayor movimiento: mientras que en 2024 ingresaron 239.552 pasajeros a las terminales de transporte de Medellín durante la celebración, en 2025 la cifra aumentó a 259.002. Para este año se estima la llegada de entre 260.000 y 288.000 viajeros.

En materia de alojamiento, las proyecciones de Cotelco Antioquia indican que la ocupación hotelera se ubicará entre el 70 % y el 75 %, manteniendo niveles similares a los de las últimas ediciones.

El interés por asistir a la Feria también se refleja en las agencias de viaje. Viajes Falabella reportó que las reservas de vuelos hacia Medellín crecieron un 125 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que las de paquetes turísticos y hoteles aumentaron un 55 %.

Según la compañía, Cartagena concentra el 22 % de las reservas nacionales hacia la ciudad, seguida por Bogotá (21 %) y Santa Marta (19 %). En el mercado internacional, los principales viajeros provienen de República Dominicana, Jamaica y el Caribe, y Panamá. En promedio, los visitantes permanecerán entre tres y seis noches en la ciudad. Además, el 40 % de las reservas corresponde a viajes en pareja y el 19 % a familias con uno o dos hijos.

Santa Elena, donde nace la tradición

Más allá de los conciertos, los tablados populares y los desfiles, uno de los principales atractivos para quienes visitan Medellín durante estos días está en el corregimiento de Santa Elena. Allí, las familias silleteras mantienen viva una tradición campesina de más de 150 años, en la que el cultivo de flores y la elaboración de las silletas se han transmitido de generación en generación.

Durante la Feria, los visitantes también pueden acercarse a este legado recorriendo algunas de las fincas silleteras de Santa Elena. Entre ellas están Los Girasoles, Museo Abuela Sarito, Los Chamizos, Herencia Silletera, Reserva del Silletero, Mi Jardín, El Cerezo, Las Chispas, El Pensamiento, Los Grajales, Chagualo y Santa Elena de los Sarros, donde es posible conocer de cerca el trabajo de las familias silleteras, el proceso de elaboración de las silletas y los cultivos de flores que dan vida a esta tradición.

El cierre de la Feria llegará el domingo 9 de agosto con el tradicional Desfile de Silleteros, el evento central de la celebración. En esta edición participarán 540 silleteras y silleteros, quienes recorrerán más de 2,4 kilómetros desde el Puente de Guayaquil hasta Plaza Mayor. Antes del inicio del recorrido, previsto para las 2:00 p. m., se anunciará al ganador o ganadora absoluta de la edición número 69.

Además de la programación oficial, muchos visitantes aprovechan su estadía para ampliar su experiencia más allá de la Feria y recorrer otros atractivos de Medellín y Antioquia, como la Comuna 13, Guatapé y la Piedra del Peñol, Santa Fe de Antioquia o los circuitos culturales de la ciudad.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.