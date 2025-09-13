Festival de la Colombianidad en Tocancipá: programación y horarios del evento

La oferta cultural del evento consistirá en la realización de conciertos y obras de teatro. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Del 12 al 21 de septiembre, Tocancipá celebrará la XXV edición de su emblemático Festival de la Colombianidad, consolidándose como uno de los referentes culturales más importantes de la Sabana Centro. Durante diez días consecutivos, la región se transformará en un epicentro importante de expresiones artísticas que incluyen música, danza, teatro, arte y poesía, con más de 10 grandes eventos programados que atraerán a miles de visitantes de todo el país.

Sin embargo, la emoción está puesta en el esperado Gran Desfile de la Colombianidad, donde más de 1.000 artistas recorrerán las calles del municipio en coloridas comparsas y carrozas que rinden homenaje a las fiestas tradicionales colombianas. Este evento no solo celebra la diversidad cultural nacional, sino que también promueve la investigación y muestra representativa de los festivales folclóricos del territorio colombiano, incluyendo concursos de bandas marciales, presentaciones gastronómicas y exhibiciones de artes y oficios regionales.

¿Qué podrá ver en el festival?

El Festival de la Colombianidad nació con el propósito de integrar a toda la comunidad —sector industrial, comercio, campesinos y comunidad educativa— en torno a la recuperación de la identidad cultural y los valores familiares. Sus objetivos van desde el fortalecimiento de las tradiciones populares colombianas y la sensibilización social a través de la cultura, hasta el posicionamiento de Tocancipá como un destino cultural y turístico de primer nivel.

Es con esta filosofía que, los próximos días estarán marcados por momentos clave del festival. Este sábado se vivirá la jornada central con el Gran Desfile de la Colombianidad por la Carrera 4 y el Gran Concierto de la Colombianidad, dos eventos que reúnen al mayor número de asistentes y consolidan el espíritu de esta celebración.

Del 15 al 19 de septiembre, la programación se enfocará en las artes escénicas y visuales. La agenda abrirá con recorridos patrimoniales y la V Batalla de Ilustración, para luego dar paso al VI Festival Regional y Nacional de Teatro “Valle de las Alegrías” y al XVI Festival Nacional e Internacional de Danza “Olleros y Sembradores”, que tendrán como escenario central el Parque Principal, reafirmando a Tocancipá como epicentro cultural.

El gran cierre llegará el fin de semana del 20 y 21 de septiembre, coincidiendo con la conmemoración de los 432 años de fundación de Tocancipá. El sábado se destacan el XIX Concurso Nacional del Bambuco Inédito, el Festival Gastronómico en la Calle 11 y el Festival de Poesía SIE. El domingo 21, día del aniversario municipal, se realizará la tradicional Alborada, el Desfile Protocolario, los actos oficiales y la Sesión Especial del Concejo Municipal, culminando con la Serenata a Tocancipá en el Parque Principal.

Más allá de lo cultural, el festival representa un motor para la economía regional. Durante su desarrollo, Tocancipá alcanza una ocupación hotelera del 100% y un incremento de hasta el 70% en los ingresos del turismo, la gastronomía y el transporte local. Asimismo, genera cerca de 1.500 empleos directos e indirectos que benefician a artistas, técnicos, comerciantes y emprendedores, convirtiéndose en un factor clave para dinamizar la economía municipal tanto en los días del festival como en sus efectos posteriores.

En el marco de la conmemoración de su fundación, el alcalde Walfrando Forero anunció la construcción de un moderno centro de eventos con capacidad para 50.000 personas. Según el mandatario, este festival es la mejor muestra de que Tocancipá “no es solo tierra de trabajo e industria, sino también un territorio que late con el arte y abre sus puertas para que toda Colombia descubra de lo que somos capaces”, finalizó.

Programación

Sábado 13 de septiembre

3:00 p.m.: Gran Desfile de la Colombianidad | Cra. 4

8:00 p.m.: Gran Concierto de la Colombianidad | (apertura)

Lunes 15 de septiembre

8:00 a.m.: Recorrido Patrimonial | Auditorio Casa de la Cultura

Martes 16 de septiembre

3:00 p.m.: V Batalla de Ilustración | Auditorio Casa de la Cultura

3:00 p.m.: Muestras EFAT | Parque Principal

3:00 p.m.: Libro al Parque | Parque Principal

Miércoles 17 de septiembre

8:00 a.m.: VI Festival Regional y Nacional de Teatro “Valle de las Alegrías” | Auditorio Casa de la Cultura, Parque Principal e Instituciones Educativas

Jueves 18 de septiembre

8:00 a.m.: VI Festival Regional y Nacional de Teatro “Valle de las Alegrías” | Auditorio Casa de la Cultura, Parque Principal e Instituciones Educativas

3:00 p.m.: XVI Festival Nacional e Internacional de Danza “Olleros y Sembradores” | Parque Principal

Viernes 19 de septiembre

9:00 a.m.: XVI Festival Nacional e Internacional de Danza “Olleros y Sembradores” | Parque Principal

Sábado 20 de septiembre

8:00 a.m.: XIX Concurso Nacional del Bambuco Inédito | Auditorio Casa de la Cultura y Parque Principal

9:00 a.m.: Festival Gastronómico (Desarrollo Económico) | Calle 11

5:00 p.m.: Festival de Poesía SIE | Auditorio Casa de la Cultura

6:00 p.m. – 8:00 p.m.: Septimazo Musical | Cra. 7

Domingo 21 de septiembre

5:00 a.m.: Alborada – Cumpleaños de Tocancipá | Megaludoteca, Verganzo, Los Tilos, La Fuente y Los Alpes

9:00 a.m.: Desfile Protocolario de Cumpleaños | Cra. 7

10:00 a.m.: Actos Protocolarios – 432 años de Tocancipá | Parque Principal

11:00 a.m.: Sesión Especial del Honorable Concejo Municipal | Parque Principal

8:00 a.m.: XIX Concurso Nacional del Bambuco Inédito | Auditorio Casa de la Cultura

9:00 a.m.: Festival Gastronómico (Desarrollo Económico) | Calle 11

6:00 p.m.: Premiación – XIX Concurso Nacional del Bambuco Inédito | Parque Principal

7:00 p.m.: Serenata a Tocancipá | Parque Principal

