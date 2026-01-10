Festival del Caimán 2026: artistas, cuándo inicia, cuándo termina y más

Ciénaga se destaca por sus atardeceres de colores y por el Festival Nacional de la Leyenda y Danza del Caimán Cienaguero. Foto: María Alejandra Castaño

Si usted busca calor caribeño, playa y tradición, Ciénaga, Magdalena, es el destino ideal para este festivo. Y es que del 9 al 20 de enero, el municipio celebra el Festival Nacional del Caimán Cienaguero 2026, una de las manifestaciones culturales más representativas del Caribe colombiano.

Lo mejor es que esta edición tiene un significado especial, ya que el festival fue recientemente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Congreso de la República. Un reconocimiento que no solo resalta su importancia cultural, sino que convoca a propios y visitantes alrededor de una tradición que trasciende la fiesta y reafirma el valor histórico, simbólico y colectivo de la identidad cienaguera.

¿Qué podrá ver aquí?

La agenda del Festival Nacional del Caimán Cienaguero 2026 inició el viernes 9 de enero con el tradicional Desfile de Machorros, uno de los actos más representativos de la celebración. Sin embargo, si usted desea conocer la programación de los días siguientes, uno de los momentos más destacados será el sábado 10 de enero, en horas de la noche, con la realización del Galardón Orden Caimán de Oro, ceremonia que reconoce a personas que han contribuido de manera significativa a la cultura y la historia local.

En esta misma jornada se llevará a cabo el show de coronación de las reinas central e infantil, seguido de un concierto gratuito en el Malecón Turístico del barrio Miramar, con presentaciones confirmadas de Gusi, Danny Daniel, Óscar Sarmiento y Rafael Manjarrez.

Las actividades culturales continúan el miércoles 14 de enero, a las 7:00 de la noche, con el Encuentro de Verseadores en la Plaza del Centenario. Al día siguiente, el jueves 15 de enero, en el mismo escenario y horario, se desarrollará el foro “Ciénaga habla de Caimán”, un espacio de diálogo y reflexión sobre la historia, el significado y la vigencia de esta tradición para el municipio.

El viernes 16 de enero y el sábado 17 tendrán un protagonismo especial para niños y jóvenes. La agenda comenzará el viernes, desde las 3:00 de la tarde, con el Desfile del Caimán Infantil, que llenará de color las calles de Ciénaga hasta la plazoleta Miramar. Al día siguiente, la jornada iniciará temprano con las eliminatorias infantiles de la danza del caimán cienaguero en el Coliseo Municipal y continuará en horas de la tarde con la Gran Parada de Caimanes, uno de los recorridos más esperados y concurridos del festival.

Eso sí, la música tomará fuerza en las noches con dos grandes escenarios. El viernes 16, se realizará el Show Cienaguerísimo 1 en la tarima del barrio Miramar, y el sábado 17 será el turno del Show Cienaguerísimo 2 en la tarima Digna Cabas. En ambos espectáculos estarán artistas como Alex Manga, Eddy Herrera, Jeank Centeno, Diego Daza, Jader Tremendo, Mr. Black, Mario Cerchar e Iván David Villazón, encargados de ponerle ritmo a estas jornadas del Festival.

El domingo y lunes también contará con una agenda pensada para todo tipo de públicos. Durante el día se realizarán las eliminatorias de los concursos, y se abrirá la feria gastronómica y artesanal en el Malecón Turístico. Y en horas de la noche se llevarán a cabo la final del Caimán Infantil, el concurso de la categoría nacional y un concierto gratuito para el disfrute de propios y visitantes.

Finalmente, el martes 20 de enero, Día de San Sebastián, se llevará a cabo la conmemoración de la Leyenda de Tomasita, uno de los relatos más emblemáticos sobre el origen del Caimán Cienaguero y cierre simbólico de esta celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

