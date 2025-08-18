Fiestas patronales en Tame, Arauca: qué hacer en el último día y consejos

Tame, la capital del turismo en Arauca Foto: Cortesía

Si desea descubrir la esencia del Llano en todo su esplendor, Arauca se convierte en el escenario perfecto durante este puente festivo. Entre música, gastronomía, deportes tradicionales y la alegría de su gente, la región se emocionará con la recta final de las Fiestas patronales en Tame, un encuentro que mezcla tradición y fiesta para propios y visitantes.

Aquí le decimos que podrá hacer en este último día de fiesta.

¿Qué podrá ver en el último día?

El lunes 18 de agosto, las Fiestas Patronales de Tame ofrecerán una programación marcada por las tradiciones llaneras, resaltando el valor cultural de los deportes ecuestres que han acompañado la identidad de la región durante generaciones.

La jornada deportiva iniciará en la Arena Ecuestre Villa Olímpica con las competencias de Varas y Barriles, pruebas que ponen a prueba la habilidad de los jinetes y la coordinación con sus caballos. Estos encuentros no solo son una demostración de destreza, sino también una manera de preservar prácticas que forman parte del patrimonio inmaterial del Llano.

De manera simultánea, la Manga de Coleo Los Tautacos será escenario del Lazo Criollo, una disciplina tradicional que refleja la relación entre el hombre, el caballo y el trabajo de campo. Este tipo de competencias atraen a participantes de toda la región y generan un espacio de encuentro comunitario donde se fortalecen lazos sociales y se transmite el legado cultural a las nuevas generaciones.

Más allá de la competencia, estas actividades deportivas cumplen un papel clave en la consolidación de la identidad llanera. Cada encuentro es un homenaje al trabajo de los llaneros, a sus costumbres y a la forma como se han adaptado las faenas de campo a escenarios festivos que reafirman el orgullo regional.

Para cerrar la jornada, el Coliseo Cubierto Los Libertadores recibirá una Tarde de Humor que promete una experiencia distinta, pero igualmente significativa dentro de la fiesta. Con la participación de Lina Adarme, ganadora de “Cuenta chistes Sábados Felices”, y del comediante Gustavo Adolfo Villanueva, “La Bruja Dioselina”, el humor se convierte en un elemento de unión que, a través de la risa, complementa la celebración y asegura un cierre festivo para toda la familia.

Cinco consejos para disfrutar de las festividades

Llegar temprano a los eventos principales : la exposición artesanal y gastronómica, reciben gran afluencia de público, asistir con anticipación permite recorrer los espacios con calma y asegurar un buen lugar.

Vestir con ropa y calzado cómodos : las jornadas incluyen desfiles, coleo, conciertos y presentaciones, por lo que resulta aconsejable llevar prendas ligeras y apropiadas para caminar o estar de pie durante varias horas.

Hidratarse y protegerse del sol : es recomendable llevar bloqueador, sombrero o gorra y suficiente agua, especialmente en las actividades al aire libre como el coleo y los deportes ecuestres.

Planear el transporte con anticipación : los conciertos y bailes populares se extienden hasta altas horas de la noche; prever la manera de regresar con seguridad o considerar hospedarse cerca de los escenarios principales es una buena opción.

Aprovechar la gastronomía local: la feria de comidas ofrece platos típicos llaneros que constituyen parte esencial de la experiencia y que no siempre se encuentran fácilmente fuera de la región.

Programación

Domingo 17 de agosto

10:00 am: Exposición artesanal y de comidas de la cocina tradicional llanera. Artistas invitados: Inés Clarena Solórzano, Juan Ortiz, Dimar Mendoza, Pedro Pablo Eregua y Eparquio Pérez “El Poreño” | Coliseo Cubierto Los Libertadores

10:00 am: Presentación de candidatas aspirantes al XLVII Reinado Internacional del Llano en traje de baño | Complejo Recreacional Villa Olímpica

02:00 pm: Coleo “30 Garza de Oro” | Manga de Coleo Los Tautacos

03:00 pm: Gran final Torneo Internacional de Softbol | Club Deportivo Cañoneros, Av. Los Libertadores, diagonal a KALU Comunicaciones

08:00 pm: Presentación Grupo de Danzas del “Centro Educativo Alegre Despertar” | Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martin

08:20 pm: Presentación del Grupo de Danza y Teatro de la Academia Corcuma | Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martin

08:40 pm: Presentación Amanda Betancourt | Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martin

09:20 pm: Calificación de Cultura General a candidatas aspirantes al XLVII Reinado Internacional del Llano | Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martin

09:40 pm: Presentación Lisseth López | Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martin

10:00 pm: Premiación y coronación XLVII Reinado Internacional del Llano | Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martin

10:30 pm: Alejo Manrique (Música Regional) | Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martin

11:30 pm: Bahía Orquesta | Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martin

12:30 am: Agrupación vallenata Samuel Morales | Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martin

02:00 am: Niko Hernández (Música Regional Mexicana) | Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martin

03:30 am: Bahía Orquesta | Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martin

Lunes 18 de agosto

10:00 am: Varas y Barriles | Arena Ecuestre Villa Olímpica

02:00 pm: Lazo Criollo | Manga de Coleo Los Tautacos

02:30 pm: Tarde de Humor con Lina Adarme (ganadora de “Cuenta chistes Sábados Felices”) y Gustavo Adolfo Villanueva “La Bruja Dioselina” | Coliseo Cubierto Los Libertadores

