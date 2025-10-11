Fiestas y ferias en Cundinamarca y Boyacá para este fin de semana

Las fiestas tradicionales de Girardot se organizan desde 1969. Foto: Alcaldía de Girardot

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si todavía no tiene plan para este fin de semana festivo, es el momento perfecto para dejarse llevar por la alegría y la música que se viven en cada rincón del país. Colombia está de fiesta, y las celebraciones que llenan sus calles son el reflejo de su diversidad cultural, esa que se expresa en danzas, sabores y tradiciones que no se detienen ni por un instante.

Quédese, porque aquí le diremos cinco eventos especiales que sucederán en Cundinamarca y Boyacá, destinos que están muy cerca de Bogotá.

Siachoque

Ubicado en el corazón de Boyacá, Siachoque es un destino que combina historia, naturaleza y tradición en un mismo lugar y este fin de semana, el municipio se viste de fiesta con las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen del Rosario, una de las celebraciones más esperadas del año, donde la fe, la cultura y el orgullo local se encuentran para dar vida a días llenos de música, color y devoción.

Durante estos días, el ambiente se llena de música y alegría con presentaciones de artistas como Alan Ramírez, Los Internacionales Rayos de México, Taxi Orquesta, la imitadora de Karol G de Yo Me Llamo, Artillería Pesada, Kubandé Orquesta y Los Juanes Amado. Además, la programación incluye actividades típicas como la cabalgata, el Card Audio y espectáculos culturales que reafirman el espíritu festivo del municipio.

Cubara

Cubará vivirá un fin de semana lleno de música, tradición y alegría con la celebración del XVIII Festival de la Carranga. La jornada comenzará con una animada cabalgata y continuará con el esperado festival, donde el talento carranguero será protagonista, aquí podrá ver una diversidad de música la cual comenzará con las presentaciones de Los Fiesteritos, Eduardo Ayala y su Banda, Los Tupamaros Orquesta, Martín Elías Jr. y Banda Hora Zero, además de un espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminará el cielo del municipio.

Si desea quedarse hasta el domingo, la fiesta continuará con actividades familiares como los juegos tradicionales y el Color Fest, que llenará de color las calles del municipio. En la noche, el escenario se encenderá con el talento local y la presentación de agrupaciones como Caña y Son, Arelys Henao, Los de la Trilla y Los del Meke, acompañados por shows de DJ que prometen mantener la celebración hasta el amanecer.

Girardot

Girardot, en Cundinamarca, vive tres días de música, cultura y alegría con la edición 2025 del Reinado Nacional del Turismo, una de las celebraciones más emblemáticas del país. Desde el 8 y hasta el 12 de octubre, la ciudad de las acacias se convierte en el epicentro de los ritmos y tradiciones colombianas, con presentaciones gratuitas de artistas nacionales e internacionales.

El sábado 11, en el lote de la Avenida Ciudad de las Acacias, el público disfrutará de una velada popular y vallenata con Jessi Uribe y el Mono Zuleta, en un espectáculo lleno de sentimiento y fiesta. El cierre de las celebraciones será el domingo 12 de octubre con la esperada presentación de Beéle, el joven artista cartagenero que ha conquistado la escena urbana con temas como “Si te interesa” y “Ella”. Su concierto pondrá el broche final a un fin de semana que celebra la música, la diversidad y el talento nacional.

Macheta

Machetá vive sus tradicionales Ferias y Fiestas con una programación que mezcla música, cultura y tradición en cada rincón del municipio. Desde temprano, el ambiente festivo se enciende con alboradas musicales, desfiles, cabalgatas y el esperado encuentro de bandas “Todo un pueblo detrás de su Banda Machetá – 45 años”, que rinde homenaje a la historia y al talento local. Las noches se llenan de ritmo con presentaciones de Alex Rodríguez y su Banda, Danny Marín, Harold Beltrán y su agrupación vallenata, en medio de las verbenas.

Durante las jornadas también se realizan desfiles de carrozas en honor a San Isidro Labrador, premiaciones y actividades de integración comunitaria en la monumental Plaza de Toros La Candelaria. La feria ganadera y el cierre a cargo de la Orquesta Nota 13 del Ejército Nacional consolidan a Machetá como un epicentro de alegría y tradición en el corazón de Cundinamarca.

Yacopi

El municipio celebrará sus Ferias y Fiestas con una variada programación que combina tradiciones, cultura y música para todos los gustos. Desde las primeras horas del día, las alboradas, ferias ganaderas, desfiles de comparsas y carrozas, así como las muestras culturales y cabalgatas, marcarán el inicio de las jornadas festivas. Los visitantes podrán disfrutar además de una feria gastronómica y de emprendimientos locales, el Color Fest y la conmemoración a los comunales, espacios que resaltan la identidad y el trabajo de la comunidad.

Las noches estarán llenas de energía con el Festival de Música Local y presentaciones de reconocidos artistas y agrupaciones. Entre ellos se destacan Pacto Fiestero, Los Reyes de Rionegro, Carin León (doble internacional), Karol G de Yo Me Llamo, Lessing Kérguelen, Francy, Samuel Morales, Yeison Jiménez, Dasan Velásquez, Pastor López Jr. y Alex Morera.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.