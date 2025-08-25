Este es el pueblo en Quindío que ONU Turismo reconoció por su turismo artesanal

En Filandia se pueden disfrutar diversas tipologías de turismo, con experiencias de naturaleza, culturales y religiosas. Foto: Mauricio Arango Mendoza. / Cortesía MinComercio

Si desea conocer Colombia y aún no decide por dónde empezar, los pueblos son una opción ideal para adentrarse en la esencia del país sin necesidad de visitar las grandes ciudades. En estos lugares, el turismo comunitario se vive de manera auténtica, permitiendo descubrir la vida cotidiana de sus habitantes, sus tradiciones y su relación con la naturaleza.

De hecho, algunos de ellos han sido reconocidos por la iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo, pues son los que se destacan porque conservan su identidad cultural, promueven el desarrollo local y protegen su entorno natural. Explorar estos destinos es abrir la puerta a paisajes únicos, prácticas ancestrales y experiencias que revelan el corazón del campo colombiano.

Filandia es uno de ellos, este municipio se distingue como uno de los 51 que conforman el Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2011, lo que le otorga un reconocimiento internacional único que representa los atributos distintivos de esta región cafetera colombiana.

Uno de sus puntos más importantes es su cultura, pues por ejemplo, ca cestería de bejuco de Filandia ha sido reconocida como patrimonio cultural inmaterial a través de una ordenanza departamental, abarcando prácticas, usos, representaciones, conocimientos, técnicas y espacios culturales que generan sentimientos de identidad y establecen conexión con la memoria colectiva de las comunidades.

El municipio ha creado rutas turísticas innovadoras que permiten a los visitantes vivir de cerca las tradiciones rurales, como la Ruta de Turismo Rural Comunitario “Amor al Campo”, que impulsa el consumo responsable y la protección del patrimonio cultural y natural, junto con recorridos temáticos como la Ruta de las Flores, la del Mono Aullador y la de la Panela. Estas experiencias se apoyan en políticas locales que promueven la sostenibilidad ambiental y la conservación de áreas naturales, al tiempo que incentivan el emprendimiento y fortalecen la economía campesina mediante ferias, mercados y espacios empresariales en el Ecoparque Mirador, convirtiendo a Filandia en un referente de turismo comunitario y desarrollo sostenible en la región.

Aquí le decimos que cuatro planes que puede hacer aquí.

Mirador Colina Iluminada

El Mirador Colina Iluminada se erige como el punto de observación más espectacular de Filandia, un municipio fundado en 1878 ubicado a 1910 metros sobre el nivel del mar en el corazón del Quindío colombiano. Esta estructura de madera con diseño distintivo en forma de corona alcanza los 27 metros de altura y se encuentra estratégicamente ubicada en el cerro del Mico, en las afueras de la localidad hacia la vía que conduce a Quimbaya.

El mirador ofrece una panorámica de 360 grados que permite contemplar la mayoría de los municipios del Quindío, la ciudad de Pereira, pueblos del norte del Valle del Cauca y los imponentes picos de los Andes colombianos occidentales, constituyéndose en un epicentro turístico enriquecido por su historia y sus vestigios arqueológicos de las culturas precolombinas que habitaron la región.

La experiencia del mirador se estructura en ocho niveles de observación, cada uno con estaciones temáticas que narran la geografía e historia regional: desde el primer nivel que revela el “Tesoro de los Quimbayas” con vistas hacia Montenegro y Quimbaya, hasta el octavo nivel que abarca la “Estrella Hídrica del Quindío” con panorámicas que incluyen las cordilleras Oriental y Central, nevados del Tolima y Quindío, y una extensa red de municipios que se extiende hasta Cartago y Pereira.

Este enclave conserva la esencia de la colonización antioqueña y su legado como paso obligado del antiguo Camino del Quindío que conectaba el occidente del país con Bogotá, manteniendo vivas tradiciones como la arriería y la cestería centenaria, mientras ofrece a los visitantes una experiencia contemplativa en un escenario natural de incomparable belleza que funciona los fines de semana con servicios de cafetería y guianza interpretativa.

Parque Regional Natural Barbas Bremen

La Reserva Barbas Bremen constituye un área protegida estratégicamente ubicada entre los municipios de Filandia, Circasia, Salento en Quindío y Pereira en Risaralda, que salvaguarda 790 hectáreas de densa selva tropical andina en el cañón del río Barbas. Esta reserva natural representa un ecosistema de bosque húmedo tropical de gran biodiversidad que alberga una rica fauna incluyendo monos aulladores, perezosos, agutíes y una impresionante variedad de especies aviares, destacando la endémica pava caucana.

El nombre del río Barbas proviene de una leyenda local que narra la historia de Don Abraham, quien según cuentan los abuelos de la región, se internó en el bosque en busca de una vaca pero fue devorado por un felino, dejando únicamente sus largas barbas sobre una roca, dando así origen al nombre del río que atraviesa la reserva.

La experiencia de visitar la reserva requiere contratar un guía local especializado debido a que el acceso implica atravesar predios privados y el conocimiento experto es fundamental para localizar los mejores sitios de observación de fauna silvestre. El recorrido típico dura aproximadamente 3 horas cubriendo 4 kilómetros de senderos que serpentean a través de la densa vegetación, donde los visitantes tienen la oportunidad de escuchar los característicos aullidos de los monos que se perciben a kilómetros de distancia y, con suerte, observarlos en su hábitat natural.

La reserva también cuenta con cascadas y múltiples senderos que ofrecen experiencias de ecoturismo y avistamiento de aves, aunque es importante tener precaución durante épocas lluviosas ya que el río Barbas es propenso a inundaciones repentinas, por lo que se desaconseja atravesar el cañón en condiciones meteorológicas adversas.

Centro de interpretación “del Bejuco al Canasto”

Antes de decirle que puede hacer aquí, vamos con un contexto rápido. La cestería de bejuco en Filandia representa una tradición artesanal centenaria que surgió originalmente de la necesidad práctica de crear recipientes livianos y duraderos para la recolección de café en las plantaciones del Quindío. Los tejedores locales han perfeccionado a lo largo de generaciones y durante años se ha expandido el arte produciendo una amplia variedad de objetos decorativos y funcionales como lámparas, licoreras y canastos ornamentales que reflejan la evolución de este patrimonio inmaterial del departamento.

Si usted quiere saber más sobre esta práctica, el Centro de Interpretación del Bejuco al Canasto, ubicado en la Casa del Artesano cerca de la plaza principal, ofrece a los visitantes una experiencia museográfica e interactiva funcionando de lunes a domingo de 10:00 am a 6:00 pm. Este espacio permite conocer el proceso completo de la cestería desde la extracción del material vegetal hasta la elaboración de una artesanía que los visitantes pueden crear y llevarse a casa, conectando directamente con los artesanos de tradición y la herencia cultural quindiana.

La importancia cultural de este oficio se evidencia en las Fiestas del Canasto celebradas cada agosto, cuando los balcones del pueblo se adornan con canastas finamente elaboradas y los maestros tejedores imparten talleres para transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones, manteniendo viva la memoria histórica de esta tradición que forma parte integral de la identidad del Eje Cafetero colombiano.

Calles coloridas, cicloturismo y tradición cafetera

El casco urbano de Filandia se caracteriza por su trazado compacto de 10 calles por 10 carreras que alberga una notable arquitectura colonial de aproximadamente 200 años de antigüedad. Si usted desea vivir toda una experiencia completa de Filanda, la Calle del Tiempo Detenido (calle 7) destaca como la más colorida del municipio, mientras que la plaza principal exhibe la Parroquia Inmaculada Concepción con sus distintivos colores azul y blanco que contrastan sobriamente con los tonos de las casas circundantes. El recorrido urbano se complementa con el Mirador Del Tiempo Detenido, un punto estratégico para contemplar el atardecer sobre las llanuras verdes de la región cafetera, acompañado de una taza de café local.

Aparte de su arquitectura, la región se ha consolidado como un destino privilegiado para el cicloturismo gracias a sus carreteras en buen estado, la topografía variada y la belleza escénica de múltiples pueblos pintorescos. Además, Filandia mantiene viva la tradición cafetera con fincas alrededor del pueblo que permiten a los visitantes conocer el proceso de producción del café colombiano en un ambiente más auténtico y menos comercializado que en otros destinos del Eje Cafetero.

