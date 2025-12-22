Fin de año en Colombia: experiencias únicas de San Silvestre en hoteles del país

Foto: Cortesía

El fin de año en Colombia ya no responde a un solo formato. Para despedir 2025, la tendencia apunta a celebraciones que se viven como experiencias integrales, donde el destino, la gastronomía, la ambientación y el contexto cultural cobran protagonismo. Así lo confirma OxoHotel, que comparte un portafolio de celebraciones de San Silvestre diseñadas a la medida de cada región del país.

La propuesta es clara: pasar de la fiesta tradicional a encuentros pensados para conectar con el lugar, vivir el momento y comenzar el nuevo año de una manera más consciente y memorable.

Cartagena: noches doradas y jardines secretos frente al Caribe

La ciudad amurallada vuelve a consolidarse como uno de los destinos predilectos para cerrar el año. Hoteles como Santa Catalina y Holiday Inn Express Bocagrande presentan celebraciones bajo el concepto La noche dorada, con cenas especiales y una atmósfera elegante para recibir el nuevo año.

A estas propuestas se suman Grand Sirenis Cartagena, Sophia Hotel, Hotel Ermita Tribute Portfolio by Marriott y Nácar Hotel Curio Collection by Hilton, que apuestan por experiencias inspiradas en Jardines secretos —o combinaciones de ambos conceptos— donde el diseño, la ambientación y la gastronomía crean escenarios íntimos y sofisticados para la última noche del año.

Bogotá: San Silvestre con sello urbano y sofisticado

En la capital del país, el cierre de año se vive con un enfoque contemporáneo. Hoteles como Residence Inn by Marriott, AC Hotel Zona T by Marriott y Courtyard by Marriott Bogotá Airport proponen celebraciones de La noche dorada, pensadas para quienes buscan comodidad, elegancia y una curaduría cuidada en cada detalle.

Bogotá se posiciona así como un destino ideal para despedir el año con buena gastronomía, música y ambientes urbanos que elevan la experiencia.

Medellín: celebración, diseño y hospitalidad

Medellín mantiene su carácter festivo y social para recibir el nuevo año. Propuestas como las del Fairfield by Marriott integran cenas especiales, ambientación temática y espacios diseñados para compartir, reflejando la esencia vibrante y hospitalaria de la ciudad.

La celebración se vive en comunidad, sin dejar de lado el cuidado por el detalle y la experiencia del huésped.

Santa Marta: despedir el año entre mar y calma caribeña

Con el mar como protagonista, Santa Marta propone una forma más relajada y sensorial de cerrar el año. Hoteles como Porto Horizonte y AC Santa Marta by Marriott ofrecen experiencias de San Silvestre que combinan gastronomía, ambientación cuidada y cercanía al Caribe.

Una alternativa ideal para quienes buscan recibir el nuevo año con los pies en la arena, desde el bienestar, la desconexión y la contemplación del entorno natural.

Bucaramanga: sabor regional y elegancia

En el nororiente del país, Bucaramanga se suma a las celebraciones con propuestas que equilibran tradición, buena mesa y una atmósfera acogedora. Hoteles como Bari Bucaramanga Cacique ofrecen cenas y celebraciones pensadas para parejas, familias y grupos de amigos, en un entorno sofisticado y sin excesos.

Una opción atractiva para quienes prefieren un destino urbano, tranquilo y con identidad propia.

La Guajira: despedir el año entre naturaleza y silencio

Para quienes buscan un cierre de año diferente, La Guajira ofrece experiencias profundamente conectadas con el paisaje. Waya Guajira propone una celebración de La noche dorada que integra gastronomía local y una ambientación alineada con el territorio.

Naio Hotel & Villas, por su parte, invita a una despedida de año serena e íntima, pensada para comenzar el nuevo ciclo lejos del ruido y más cerca de la naturaleza.

Chocó: San Silvestre al ritmo del Pacífico

En el Pacífico colombiano, el Chocó se posiciona como un destino alternativo para despedir el año. Propuestas como las del Hotel MÍA invitan a vivir una experiencia auténtica, donde la gastronomía, la música y la biodiversidad se integran en una celebración conectada con la cultura local.

Una opción ideal para quienes buscan un fin de año menos convencional y más significativo.

Yopal: espíritu llanero para recibir el nuevo año

En los Llanos Orientales, Yopal celebra San Silvestre resaltando la identidad regional. El Holiday Inn Express Yopal propone experiencias que combinan gastronomía, ambiente festivo y la calidez del llano, ofreciendo un cierre de año auténtico y relajado.

Con estas propuestas, OxoHotel reafirma una nueva manera de despedir el año: celebraciones más experienciales, alineadas con cada destino y pensadas para comenzar el nuevo ciclo desde la conexión, la diversidad y el sentido del lugar.

