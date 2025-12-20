Fin de año en Miami: festivales de luz, ferias temáticas y experiencias inmersivas

Miami es uno de los destinos internacionales preferidos por los viajeros colombianos. Foto: Cortesía Oficina de Convenciones y Visitantes de Miami

Cuando se piensa en la Navidad, la imaginación suele llevar a paisajes cubiertos de nieve, bajas temperaturas y mercados tradicionales. Miami y Miami Beach, sin embargo, proponen una versión completamente distinta de la temporada: noches cálidas, planes al aire libre y experiencias inmersivas que redefinen el espíritu navideño.

Durante las fiestas de fin de año, la ciudad se transforma en un escenario vibrante donde la tecnología, el diseño, la cultura y el entretenimiento se combinan para ofrecer propuestas innovadoras tanto para residentes como para visitantes. En este contexto, la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB, por sus siglas en inglés) comparte una selección de algunas de las actividades navideñas más representativas de la temporada.

Night Garden en Fairchild Tropical Botanic Garden

Uno de los eventos más impactantes desde lo visual es Night Garden en el Fairchild Tropical Botanic Garden. Al caer la noche, los jardines se convierten en una galería al aire libre iluminada, donde instalaciones de luz, sonido y arte botánico se integran con la vegetación tropical.

Los visitantes recorren senderos cuidadosamente diseñados que ofrecen una experiencia inmersiva, contemplativa y sofisticada. Ideal para familias, parejas, grupos de amigos y amantes del arte, Night Garden propone una interpretación contemporánea de la Navidad, alejándose de la decoración tradicional y apostando por el diseño y la tecnología bajo las estrellas.

Mariah Carey Holiday Bar

Para un público adulto, el Mariah Carey Holiday Bar ofrece una experiencia inspirada en la cultura pop. Este pop-up de tiempo limitado combina cócteles temáticos, decoración inmersiva y una selección musical basada en los icónicos éxitos navideños de la artista.

Diseñado como un espacio altamente visual y pensado para redes sociales, el bar transforma la Navidad en una salida nocturna con estilo, reflejando cómo Miami integra tendencias globales y entretenimiento estacional para públicos jóvenes.

Christmas Wonderland en Tropical Park

Christmas Wonderland es una de las atracciones navideñas más grandes y completas de la ciudad. Ubicada en Tropical Park, reúne zonas temáticas, juegos mecánicos, puestos de comida festiva, espectáculos en vivo y actividades interactivas para todas las edades.

El evento recrea la atmósfera de una feria navideña tradicional, adaptada al clima cálido y los amplios espacios abiertos de Miami, convirtiéndose en uno de los planes favoritos para familias y visitantes.

Carnaval navideño en Ripley’s

El Ripley’s Christmas Carnival propone una alternativa distinta a las ferias convencionales. Además de juegos mecánicos clásicos, ofrece atracciones curiosas, elementos inesperados y una decoración festiva poco convencional.

Pensado para familias, grupos de amigos y quienes buscan una Navidad con humor y originalidad, este carnaval refleja el carácter ecléctico y creativo de la ciudad.

Winter Festival en The Berry Farm

Para quienes prefieren un ritmo más pausado, el Winter Festival en The Berry Farm ofrece una experiencia navideña de estilo rural. Actividades de temporada, juegos al aire libre, gastronomía local y decoración festiva se combinan en un ambiente relajado y campestre.

Es una opción ideal para planes diurnos en familia o para viajeros que buscan una Navidad más auténtica y conectada con la naturaleza, lejos del ritmo urbano.

En conjunto, estas propuestas confirman cómo Miami y Miami Beach reinventan la Navidad a través de la creatividad, el diseño de experiencias y la diversidad cultural. Lejos de las tradiciones invernales clásicas, la ciudad se posiciona como un destino inesperado y atractivo para vivir la temporada navideña entre luces, naturaleza, entretenimiento y cultura pop.

Zoo Lights en Zoo Miami

Zoo Miami presenta Zoo Lights, una experiencia nocturna pensada para toda la familia. Durante el evento, el zoológico se llena de exhibiciones luminosas, figuras de animales iluminadas, música temática y espacios interactivos.

Además del componente lúdico, Zoo Lights destaca por su enfoque educativo, incorporando mensajes sobre conservación de la vida silvestre y cuidado del medioambiente. Es una opción ideal para familias con niños que buscan combinar diversión, aprendizaje y espíritu navideño.

