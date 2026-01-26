Fitur 2026 cierra con más de 255.000 visitantes y refuerza su liderazgo internacional

En las jornadas profesionales, Fitur mantuvo las cifras de la edición anterior con 155.000 asistentes. Foto: EFE - Sergio Pérez

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) cerró su 46ª edición con un balance altamente positivo y reafirmó su liderazgo como uno de los principales encuentros del sector turístico a nivel mundial. En sus cinco jornadas, la feria superó ligeramente los 255.000 visitantes, consolidando su capacidad de convocatoria y proyección internacional.

En las jornadas profesionales, Fitur mantuvo las cifras de la edición anterior con 155.000 asistentes, destacando un crecimiento del 12 % en la visita internacional, en línea con el aumento del 11 % de los expositores internacionales. Por su parte, el fin de semana abierto al público general volvió a registrar cerca de 100.000 viajeros, confirmando el interés del consumidor final por la oferta turística global.

Estos resultados se suman a unas cifras de participación sobresalientes, con más de 10.000 empresas de 161 países, de los cuales 111 participaron con representación oficial, y un total de 967 expositores titulares.

Fitur abrió el calendario ferial de 2026 en un contexto especialmente favorable para el sector. Según datos de ONU Turismo, en 2025 se superaron a nivel mundial los 1.500 millones de llegadas internacionales, mientras que España alcanzó los 97 millones de turistas extranjeros, de acuerdo con cifras del Ministerio de Industria y Turismo.

La edición estuvo marcada también por un fuerte componente institucional y humano. La inauguración oficial contó con la presencia de los Reyes de España, y durante la apertura se guardó un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios, gesto que fue acompañado por los monarcas con la firma del libro de condolencias ubicado en el stand de Andalucía.

Apoyo institucional y confianza sectorial

La relevancia institucional de Fitur 2026 se reflejó en las más de 70 visitas oficiales de presidentes autonómicos, ministros, viceministros y autoridades turísticas de todo el mundo, quienes destacaron a la feria como un foro estratégico de diálogo, cooperación y proyección internacional del turismo.

Conocimiento, innovación y una oferta orientada al futuro

La intensa actividad se desarrolló a lo largo de los nueve pabellones de IFEMA MADRID, donde destinos, empresas e instituciones presentaron sus principales novedades y estrategias. El Pabellón del Conocimiento se consolidó como uno de los grandes ejes del evento, con ocho auditorios, diez programas de conferencias, más de 200 sesiones y la participación de más de 250 ponentes.

Las distintas secciones especializadas de FITUR enriquecieron la propuesta ferial y reflejaron la diversidad del sector. FITUR 4all impulsó la agenda del turismo accesible e inclusivo; FITUR Cruises reforzó el turismo azul sostenible; y nuevas propuestas como FITUR Experience, junto a FITUR Lingua y FITUR LGTB+, dinamizaron segmentos con alto potencial de crecimiento. A ello se sumaron FITUR Screen, Sports, Talent y TechY, FITUR Woman y FITUR Know How & Export, fortaleciendo la intersección entre turismo, cultura, deporte, talento, tecnología e internacionalización empresarial.

Fitur 2027: Puerto Rico, País Socio

Con este balance, y con un destacado despliegue de México como País Socio, Fitur 2026 reafirma su liderazgo global por participación y visitantes, así como su contribución al turismo como motor económico y social. Ifema Madrid anunció además que Puerto Rico será el País Socio de Fitur 2027, designación que ofrecerá a la isla una plataforma estratégica para fortalecer su visibilidad internacional y consolidar su posicionamiento global, tras un año récord en llegadas turísticas.

Con la mirada puesta en el futuro, Fitur continúa consolidándose como el gran punto de encuentro del turismo mundial y como un espacio clave para la generación de oportunidades, alianzas y una oferta cada vez más diversa, competitiva y orientada al desarrollo sostenible.

