En pro de la recuperación económica de todas las industrias, especialmente la del turismo, muchos destinos en todo el mundo están preparados para recibir visitantes de manera segura y responsable, como es el caso de Florida, en EE. UU., en donde cada día llegan más viajeros gracias a la reapertura de sus comercios y la reactivación de la conectividad aérea en el continente.

Gracias a Copa Airlines, viajeros de todo el continente pueden visitar algunos de los lugares más destacados del estado de Florida, cómo lo son Miami, Fort Laudardale y Orlando, con tan solo una parada en el Hub de las Américas, el centro de conexiones más eficiente de la región. En estos momentos, la aerolínea ofrece nueve vuelos diarios a Miami, dos a Fort Laudardale, cinco a Orlando y cuatro frecuencias semanales a Tampa.

Florida, tradicionalmente reconocida por sus playas y comercio, es también un destino ideal para los viajeros amantes de la cultura, la aventura y la naturaleza. Por ejemplo, en este estado norteamericano, los turistas pueden encontrar los parques de diversiones más grandes y reconocidos del mundo, como Universal Studios Florida, Universal’s Volcano Bay y Universal’s Islands of Adventure, que han transformado su experiencia y ahora tiene nuevos protocolos de bioseguridad para que su visita sea segura, pero mucha más diversión.

Por otro lado, para los visitantes que llegan en búsqueda de entretenimiento y descanso se encuentran las playas de Miami Beach, reconocidas internacionalmente por su extensión y la gran oferta de restaurantes, boutiques, y cientos de comercios que están listos para recibirlos de manera segura y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad.

Por otra parte, otro sector muy reconocido en el estado es St. Pete Clearwater, destino al que se puede llegar fácilmente desde la ciudad de Orlando, Florida.

Este lugar es famoso por sus 35 millas de playas de arena blanca, restaurantes y diversión, donde los turistas pueden encontrar lugares emblemáticos, como St. Pete Beach, playa galardonada por TripAdvisor cómo la mejor en EE. UU según el Travelers’ Choice Best of the Best 2021, la cual se encuentra en un proceso de reactivación gradual, cumpliendo con las medidas de bioseguridad y protegiendo la salud de los visitantes.

Steve Hayes, presidente y director ejecutivo de Visit St. Pete/ Clearwater, afirmó que “nuestros numerosos socios de destino están haciendo todo lo posible para brindar una experiencia segura y completa, mientras recordamos a todos los visitantes que visiten de manera segura y responsable”.

Teniendo en cuenta que la industria del turismo es uno de los pilares de la economía del estado de Florida, las entidades gubernamentales, organizaciones públicas y privadas y demás entes involucrados, están trabajando en conjunto para impulsar el sector en esta etapa post covid.

El objetivo es recuperar a los más de 130 millones de viajeros anuales que visitan el estado, teniendo en cuenta que en 2020 la afluencia de turistas fue un 34 % menor que la del 2019 por la pandemia, según Visit Florida, organismo que promociona el turismo hacia el estado sureño.

En cuanto a bioseguridad, y sabiendo que es sumamente importante antes de viajar, Copa Airlines se ha comprometido con la reapertura de rutas de manera responsable y ha estado implementando medidas de bioseguridad que protegen y aseguran la salud tanto de los pasajeros, como de la tripulación, antes, durante y después de cada viaje.

“La etapa de confinamiento fue un reto para todas las industrias, especialmente la del turismo, pero hemos sido resilientes. Utilizamos esta etapa para ajustar nuestra oferta y ofrecer a los turistas un nuevo servicio en un sector renovado y más sostenible, con un mayor uso de la tecnología y altos estándares de bioseguridad”, asegura Diego Bermúdez, gerente general de ventas de Copa Airlines.

“Creemos en la importancia de promover destinos tan atractivos como La Florida, con el objetivo de que podamos apoyar a la reactivación, de manera segura y positiva para nuestros pasajeros”, añade Diego Bermúdez.

Aerolíneas, hoteles, agencias de viaje y aeropuertos han sumado esfuerzos para desarrollar iniciativas que generen confianza en los turistas. En este sentido, Florida se ha destacado por ofrecer un turismo sostenible y seguro, al ser uno de los destinos más visitados del mundo, destacado por su gran variedad gastronómica, de planes turísticos y diversión para todos los visitantes.

Este estado sigue avanzando en firme en la recuperación del sector del turismo con una industria renovada, que se encuentra lista para recibir a los viajeros y ofrecer, en esta etapa de reactivación, un turismo sostenible, bioseguro y responsable.