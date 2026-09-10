Frontier llega a Colombia con nuevas rutas de bajo costo hacia EE. UU.

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Frontier Airlines, una de las principales aerolíneas de bajo costo de Estados Unidos, comenzará a operar en Colombia en diciembre de 2026 con vuelos directos entre Orlando y tres ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cartagena.
La entrada de la compañía al mercado colombiano sumará inicialmente 14 frecuencias semanales entre Colombia y Estados Unidos. Desde marzo de 2027 serán 15, cuando la ruta entre Orlando y Bogotá pase a operar diariamente. El inicio de los vuelos está sujeto a las aprobaciones gubernamentales correspondientes.
Con esta operación, Frontier hará su primera incursión en Suramérica. La aerolínea considera a Colombia un mercado estratégico y, por ahora, tendrá presencia en tres de los principales destinos turísticos y empresariales del país.
“Bogotá, Medellín y Cartagena serán nuestros primeros destinos en el país y esta expansión representa nuestra primera incursión en Suramérica. Colombia es un mercado estratégico y esto es apenas el comienzo de lo que queremos construir y desarrollar aquí”, afirmó Daniel Camejo, vicepresidente de Frontier Airlines.
Orlando como punto de conexión
Además de atender el tráfico entre Colombia y Estados Unidos, las nuevas rutas permitirán a los viajeros colombianos utilizar Orlando como punto de conexión hacia otros destinos operados por Frontier.
De acuerdo con la aerolínea, desde el aeropuerto de Orlando los pasajeros pueden conectar con más de 50 destinos en el Caribe. La nueva operación, por tanto, amplía las alternativas de viaje desde Colombia hacia ese mercado.
La llegada de Frontier se produce en un momento de expansión de la conectividad aérea entre Colombia y Estados Unidos. Actualmente existen alrededor de 350 frecuencias semanales entre ambos países, con más de 61.700 sillas disponibles hacia 12 ciudades estadounidenses.
Para ProColombia, la incorporación de una nueva aerolínea contribuye a ampliar la oferta disponible para los viajeros y a fortalecer la conexión del país con mercados internacionales.
“Traer una aerolínea nueva no es solo abrir una ruta: es abrir oportunidades de negocio, de turismo y de conexión para miles de colombianos y viajeros internacionales”, señaló Samuel Bluman Levy, presidente de ProColombia.
El anuncio fue resultado de un trabajo entre ProColombia, Frontier Airlines, el Gobierno Nacional y otros actores del sector. La expectativa de las autoridades es que el aumento de la oferta aérea facilite el movimiento de viajeros y fortalezca la conexión de Colombia con Estados Unidos y el Caribe.
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