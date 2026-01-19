Gloria Guevara vuelve al WTTC como presidenta y CEO para impulsar el turismo global

Gloria Guevara Manzo es nombrada CEO interina del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Foto: Cortesía WTTC

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), principal organismo del sector privado de la industria turística a nivel global, anunció hoy el nombramiento de Gloria Guevara como su nueva Presidenta y CEO.

Guevara regresa al cargo que desempeñó entre 2017 y 2021, aportando más de tres décadas de experiencia en los niveles más altos del sector público y privado. Reconocida por su visión estratégica, capacidad para generar consensos y enfoque colaborativo, Guevara ha sido clave en la gestión de desafíos internacionales, incluida la recuperación del turismo tras la pandemia de Covid-19.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos destacados como Secretaria de Turismo de México, Asesora Especial del Ministro de Turismo de Arabia Saudita, y Asesora Especial en Asuntos Gubernamentales en la Escuela de Salud Pública Harvard TH Chan. Además, ha sido consejera en empresas globales como AMEX Global Business Travel, HSBC México, Playa Hotels & Resorts y Palace Company, y ha sido reconocida como una de las figuras más influyentes del turismo internacional.

El nombramiento de Guevara marca una nueva etapa para el WTTC, centrada en fortalecer su relevancia global, ampliar los servicios a sus miembros y consolidar su rol como representante del sector privado de viajes y turismo. El Consejo reúne a más de 200 líderes empresariales del sector a nivel mundial, abarcando hotelería, aviación, cruceros, salud y tecnología.

“Me siento honrada de regresar al WTTC en un momento clave para el sector. Mi prioridad será impulsar la inversión, el crecimiento y la creación de empleo; fortalecer un WTTC más representativo a nivel global; profundizar el vínculo con nuestros miembros; y continuar ofreciendo estudios de investigación, representación y servicios de clase mundial para la industria de viajes y turismo”, afirmó Guevara.

Por su parte, Manfredi Lefebvre, Presidente del Consejo de Administración del WTTC, destacó: “El liderazgo y la experiencia de Gloria son exactamente lo que el WTTC necesita para esta nueva etapa. Su regreso nos permitirá fortalecer nuestro equipo, ampliar nuestra membresía y reforzar nuestra labor de representación global con una energía renovada”.

Bajo su dirección, el WTTC continuará promoviendo una agenda global enfocada en el crecimiento sostenible del turismo, la atracción de inversión, el desarrollo del talento y la colaboración público-privada, consolidando su posición como una de las voces más influyentes del sector a nivel mundial.

