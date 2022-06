“Gobiernos deben trabajar unidos para impulsar el sector turístico”: WTTC

La sostenibilidad y la protección de la naturaleza son elementos clave que mejorarán la resiliencia para el futuro y acelerarán su recuperación. Foto: Pixabay

Con un llamado a priorizar el trabajo conjunto de los gobiernos para impulsar políticas que permitan el desarrollo de la actividad turística de manera sustentable, iniciaron en Puerto Rico los trabajos de la Cumbre de Sostenibilidad e Inversión del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Durante la inauguración del foro, Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC, refrendó el firme compromiso del sector para preservar el planeta, su biodiversidad y reducir el cambio climático, dijo que la Cumbre del WTTC representa una plataforma estratégica para impulsar el tema de la inversión en turismo sostenible y resaltó que los gobiernos de la región deben trabajar unidos para promover el desarrollo de infraestructura, conectividad aérea, mejora de las capacidades y la formación del trabajo.

“La colaboración del sector privado, junto con las autoridades y organizaciones de la industria, es clave para lograr un crecimiento a largo plazo, especialmente después de la pandemia del covid-19″, indicó la presidente.

Las perspectivas para el turismo resultan positivas en este momento. De acuerdo al Informe de Impacto Económico para la Región del Caribe y Puerto Rico, la pandemia provocó una disminución del 53 % en el PIB y la pérdida de más de 700,000 empleos. Para la próxima década, se pronostica un crecimiento anual de 5.5 % y la creación de un millón de nuevos empleos; por lo tanto, ahí radica la importancia del trabajo conjunto entre gobiernos y autoridades en la región.

En conferencia de prensa, donde estuvieron presentes los empresarios Frank Raineri, fundador y presidente de Grupo Puntacana; y José Delgado, vicepresidente ejecutivo y partner de Interlink, Arnold Donald, presidente y CEO de Carnival Corporation y presidente del Consejo de Administración del WTTC, agradeció a Puerto Rico por ser anfitrión de este evento regional, y señaló que la cumbre actuará como plataforma para remarcar la importancia de la sostenibilidad de los viajes; además se analizarán los desafíos que enfrenta el sector, a través de la participación de líderes mundiales en la materia, tales como Alexandra Cousteau, activista de la sostenibilidad y el medio ambiente que ha puesto sobre la mesa temas como el cuidado del agua.

Por su parte, Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, dijo: “Este evento es el resultado de una sólida asociación entre el WTTC y el Gobierno de Puerto Rico y fue creado con el interés de explorar soluciones y estrategias para desarrollar un futuro más sostenible que impactará a las generaciones venideras”.

“La Compañía de Turismo de Puerto Rico se enorgullece de encabezar los pasos que nuestro gobierno ha tomado para crear conciencia en los sectores público y privado, así como en la población local, con respecto a la importancia de establecer e implementar políticas sostenibles dentro de la industria del turismo”, aseguró Mercado.

La Cumbre, que se realiza en un formato híbrido, acentúa los esfuerzos que en el sector de viajes y turismo se realizan a medida que se recupera de la pandemia, y que se están acelerando por una sociedad más verde y equitativa.

Los especialistas abordarán temas como la urgente necesidad de acción ante la crisis climática y la disminución de biodiversidad, además del papel que juegan los líderes mundiales a través de su colaboración para reconciliar a la humanidad con la naturaleza. Se dará especial relevancia a las políticas e instrumentos financieros que deberán priorizarse para aportar a un futuro más sostenible.

La Cumbre del WTTC reúne a ministros de Turismo de todo el Caribe y de destinos como Argentina, Barbados, Estados Unidos, Bahamas, entre otros. Es importante destacar que 2021 fue un año récord en materia turística para Puerto Rico, que recibió 9.7 millones de viajeros y reportó una ocupación hotelera superior al 65 %. Actualmente, el sector representa el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, además de generar más de 80, 000 empleos.

Nuevo informe del WTTC en la región del Caribe

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha revelado que el sector de viajes y turismo del Caribe podría crear 1.34 millones de empleos en los próximos 10 años, si los gobiernos mejoran la cooperación intrarregional, representando una sola voz, esto, según un nuevo informe que analiza el crecimiento futuro de la región, compartido en la Cumbre de Puerto Rico.

El documento aborda una serie de desafíos clave que enfrentan las islas y establece recomendaciones claras para maximizar el potencial de crecimiento del Caribe.

Esta región depende enormemente de los viajes y el turismo y de los visitantes internacionales. En 2019, la contribución del sector al PIB de la región fue del 13,9 % (US$61,5 mil millones), cayendo a solo el 7.1% (US$28,8 mil millones) en 2020, lo que representó una asombrosa pérdida del 53.2 %.

El sector también apoyó más de 2.7 millones de empleos en la región, antes de experimentar un asombroso 25.8 %, cayendo a 2.1 millones en 2020, sufriendo una caída más alta que el promedio mundial.

Según el último informe, la contribución del sector al PIB podría crecer a una tasa promedio de 6.7 % anual durante la próxima década, superando el crecimiento general de la economía de la región. La contribución de Caribbean Travel & Tourism al PIB de la región podría alcanzar más de 100 mil millones de dólares para 2032.

Para lograr esto, el organismo mundial de turismo señala que una colaboración más fuerte en toda la región del Caribe, la inversión en infraestructura, una mejor conectividad aérea y la inversión en la fuerza laboral, serán fundamentales, a medida que el Caribe compita con otras partes del mundo.

La colaboración con el sector privado junto con organizaciones de la industria del turismo como la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA) y otras asociaciones locales, también será clave para lograr este crecimiento a largo plazo.

El informe también indica cómo la sostenibilidad y la protección de la naturaleza también son elementos clave que mejorarán la resiliencia para el futuro y acelerarán su recuperación. El informe ‘Travel & Tourism in the Caribbean: Prospects for Growth’ del WTTC analiza el impacto del sector de viajes y turismo en la región, así como la recuperación posterior a la pandemia y los desafíos y recomendaciones clave para garantizar un futuro sostenible para la región.

“El sector de Viajes y Turismo del Caribe ha liderado el mundo, pero durante la pandemia se vio gravemente afectado con la pérdida de 600,000 empleos y su valor como sector se redujo a la mitad en más del 50 %”, dice Julia Simpson.

Y enfatizó que el Caribe depende de los viajeros internacionales más que cualquier otra región del mundo, y aseguró que: “El potencial para el Caribe es enorme, pero para lograr una recuperación sostenida a largo plazo, los gobiernos deben trabajar juntos, con una sola voz, para crear políticas cohesivas, invertir en infraestructura y centrarse en la colaboración intrarregional”.

En 2019, la contribución del sector de viajes y turismo del Caribe al PIB fue del 13.9 % (61.5 mil millones de dólares), una caída del 7.1 % (28.8 mil millones de dólares) en 2020, lo que representó una importante pérdida del 53.2 %. En 2019, el sector también apoyó más de 2.7 millones de empleos en toda la región, antes de experimentar un 25.8 %, reduciéndose a 2.1 millones en 2020, es decir, una caída superior al promedio mundial.

El último informe EIR del WTTC también revela que 2021 vio el comienzo de la recuperación para el sector de Viajes y Turismo del Caribe, que registró la segunda recuperación más rápida de todas las regiones, que vieron crecer su contribución al PIB en un 36.6 %, hasta alcanzar más de 39 mil millones de dólares, lo que representó el 9.1 % de la economía total.

