Golden Globes 2026: destinos que inspiraron películas y series nominadas

La temporada de premios no solo se vive frente a la pantalla: también despierta el deseo de viajar. Con el anuncio de los nominados a los Golden Globes 2026, cuya ceremonia se celebrará el próximo domingo 11 de enero en Beverly Hills, California, los escenarios —reales o inspiracionales— de las producciones más comentadas del año vuelven a captar la atención de viajeros, cinéfilos y seriéfilos.

Bajo esta premisa, Civitatis comparte su Radar de Viaje 2026, una guía pensada para quienes quieren transformar una maratón de series o películas en un itinerario real, recorriendo ciudades y paisajes que sirvieron como referencia visual, narrativa o emocional para las historias nominadas.

“Cada vez que se publican los listados de nominados a este tipo de premios, vemos cómo aumentan las búsquedas de experiencias en los destinos donde transcurren estas historias. A veces el viajero busca la locación exacta; otras, simplemente quiere sentir el ambiente de la serie o la película en primera persona”, explica María Carolina Padilla, country manager de Civitatis.

Rutas que conectan viajes con historias de pantalla

Londres, Inglaterra

La capital británica vuelve a posicionarse como uno de los grandes escenarios de la temporada. En cine, Mission: Impossible – The Final Reckoning transforma la ciudad en un tablero de acción, mientras Wicked: For Good conecta con su espíritu teatral. En televisión, títulos como The Diplomat, Slow Horses, Black Mirror y The Girlfriend utilizan sus calles, edificios y atmósferas como un personaje más.

Para vivir esa Londres cinematográfica, los expertos de Civitatis recomiendan empezar con un recorrido guiado por los lugares más icónicos. Después, sumar un free tour por el distrito financiero permite descubrir la cara más antigua de la capital, y finalmente cerrar con un crucero por el Támesis, con panorámicas perfectas para las fotos. Si el plan pide un giro más oscuro, la ruta de Jack el Destripador añade suspenso en un paseo nocturno. Y para darle un toque teatral, nada mejor que caminar por el West End y entrar al musical Wicked, un clásico que completa la experiencia.

Nueva York, Estados Unidos

Hay ciudades que parecen estar siempre en pantalla, incluso sin cámaras. Nueva York es una de ellas. Su energía urbana sirve de referencia tanto para el universo ficticio de Zootopia 2 como para series nominadas como Only Murders in the Building, Dying for Sex, Severance y The Beast in Me.

Para recorrer Nueva York en un solo día y entender por qué la ciudad parece muchas ciudades a la vez, una de las opciones más completas es el tour de Contrastes + Alto y Bajo Manhattan. Acompañados por un guía y en minibús, el recorrido combina un paseo por Manhattan para visitar los lugares clásicos y ubicar esos escenarios que siempre aparecen en las producciones audiovisuales y luego se expande hacia Queens, Bronx y Brooklyn para ver de cerca el mosaico cultural de la ciudad, miradores con panorámicas, murales urbanos, barrios residenciales y rincones que normalmente quedan fuera del “mapa turístico” tradicional.

Los Ángeles, Estados Unidos

Más que un destino, es una fábrica de historias. Los Ángeles aparece como telón de fondo de series nominadas como The Studio, Nobody Wants This, Hacks y The Pitt, y también en el cine con One Battle After Another.

Para tener una experiencia “modo set”, la sugerencia es armar un itinerario que combine varias experiencias: comenzar con un tour de Los Ángeles al completo, que incluye un recorrido por Hollywood, Rodeo Drive, Beverly Hills y otros clásicos imprescindibles; continuar con el tour por Hollywood y Mulholland, entre miradores, carretera escénica y vistas de postal. Seguir con el tour por los estudios Warner Bros. de Hollywood, para entrar al verdadero detrás de cámaras; y finalizar con una visita guiada al Observatorio Griffith, ideal para cerrar con panorámicas que parecen de escena final.

España

El país se presenta como escenario múltiple. Pluribus recorre el norte y las Islas Canarias, combinando ciudades con carácter, costa atlántica y paisajes insulares. En contraste, The Girlfriend utiliza la Costa del Sol para construir una narrativa de tensión y glamour, con Málaga y Marbella como protagonistas.

Para recorrer esta ruta en clave seriéfila, los expertos proponen comenzar en Bilbao, con la opción de añadir la visita a su faceta más moderna, seguir en Oviedo para disfrutar del encanto asturiano y continuar en Las Palmas de Gran Canaria, ya sea con un paseo por el casco histórico o con la vida costera de Las Canteras. En el sur, el plan ideal incluye Málaga, con la alternativa de un recorrido nocturno para quienes buscan una atmósfera más cinematográfica, continuar en Marbella para explorar su faceta más icónica y completar con una excursión a Ronda y Setenil, o al Caminito del Rey, para sumar ese gran plano andaluz que parece hecho para la pantalla.

Abu Dhabi, Las Vegas y Ciudad de México

El cierre del radar no se centra en una ciudad, sino en una película: F1: The Movie, rodada en más de diez locaciones alrededor del mundo. Entre las paradas clave destacan Abu Dhabi, Las Vegas y Ciudad de México, donde la Fórmula 1 forma parte del paisaje urbano.

En la capital de los Emiratos Árabes Unidos, el plan más alineado es el tour por el Circuito Yas Marina, para recorrer por dentro una de las sedes más icónicas del campeonato, y para quienes buscan máxima adrenalina, la experiencia en pista como copiloto en un Radical SST.

En la ciudad estadounidense, la recomendación es ir directo al corazón del espectáculo con entradas para la Fórmula 1: Las Vegas Grand Prix, una carrera nocturna en el Strip Circuit donde luces y velocidad compiten por la atención.

Finalmente, en Ciudad de México, lo imperdible es asegurar las entradas para la Fórmula 1: Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una cita que combina ambiente de fiesta, pasión por el automovilismo y la energía de una ciudad que vibra a ritmo de motor.

