Las aerolíneas más puntuales del mundo en 2025: así quedó el ranking global

La puntualidad se ha consolidado como uno de los principales factores de calidad y confianza en la industria aérea a nivel global. En un escenario de alta demanda, operaciones cada vez más complejas y mayor exigencia por parte de los pasajeros, varias aerolíneas internacionales han logrado destacar por su capacidad para cumplir itinerarios y garantizar la regularidad de sus vuelos, de acuerdo con el On-Time Performance Review 2025 elaborado por la consultora Cirium.

El informe, considerado una referencia en el sector, evalúa el desempeño de las aerolíneas con mayor volumen de operaciones internacionales, tomando como base el porcentaje de vuelos que llegan a su destino dentro del horario previsto. En la clasificación mundial figuran compañías de América Latina, Norteamérica, Europa y Oriente Medio, lo que evidencia el carácter global del ranking.

Entre las aerolíneas mejor posicionadas a nivel mundial se encuentran Aeroméxico, que lidera el listado con un índice de puntualidad superior al 90 %, seguida de Saudia y SAS. También destacan compañías de la región como Azul, Latam Airlines y Avianca, junto a operadores de alcance intercontinental como Qatar Airways, Turkish Airlines y Delta Air Lines, todas con niveles de puntualidad por encima del 80 %.

Este es el top 10 de las aerolíneas más puntuales del mundo en 2025

Ranking Aerolínea Código Puntualidad en llegadas Vuelos monitoreados Completion Factor Total de vuelos 1. Aeroméxico AM 90,02 % 99,96 % 99,74 % 188.859 2. Saudia SV 86,53 % 98,46 % 99,68 % 202.864 3. SAS SK 86,09 % 99,91 % 99,19 % 249.674 4. Azul AD 85,18 % 99,55 % 98,57 % 304.625 5. Qatar Airways QR 84,42 % 99,23 % 99,53 % 198.303 6. Iberia IB 83,52 % 99,68 % 98,70 % 188.447 7. Latam Airlines LA 82,40 % 99,85 % 98,82 % 580.707 8. Avianca AV 81,73 % 99,79 % 98,34 % 266.921 9. Turkish Airlines TK 81,41 % 99,93 % 98,78 % 421.087 10. Delta Air Lines DL 80,90 % 99,96 % 98,72 % 1.800.086

Buen desempeño de aerolíneas iberoamericanas

Dentro de este contexto global, algunas aerolíneas iberoamericanas han mostrado resultados sólidos en materia de puntualidad. Iberia se ha mantenido dentro del grupo de las diez aerolíneas más puntuales del mundo en 2025, con más del 83 % de llegadas a tiempo en cerca de 190.000 vuelos operados durante el año, un desempeño relevante considerando el alto volumen y la complejidad de su red internacional.

Por su parte, Iberia Express ha sobresalido por la consistencia de su operación, alcanzando uno de los índices de puntualidad más elevados del ranking, cercano al 89 %, tras más de 37.000 vuelos realizados. Su bajo nivel de cancelaciones y alta regularidad operativa refuerzan la importancia de modelos eficientes y una planificación robusta, especialmente en mercados de alta sensibilidad a la conectividad.

Puntualidad, un factor cada vez más valorado por los pasajeros

Más allá de las posiciones en los rankings, el informe de Cirium confirma una tendencia clara: la puntualidad se ha convertido en un elemento decisivo para la experiencia del pasajero y la competitividad de las aerolíneas. En mercados como América Latina, donde la conectividad aérea es clave para el turismo, los negocios y la integración regional, cumplir los horarios adquiere un valor estratégico.

Los resultados de 2025 reflejan el esfuerzo de la industria aérea por mejorar sus estándares operativos en un entorno marcado por desafíos externos como la congestión aeroportuaria, las condiciones meteorológicas y la gestión del tráfico aéreo. En este contexto, la puntualidad deja de ser solo un indicador operativo para consolidarse como un compromiso central con los usuarios del transporte aéreo.

Aquí puede consultar el informe completo.

