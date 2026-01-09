¿Planea viajar a Universal Orlando Resort? Estos son los eventos imperdibles de 2026

"The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort

La diversión no se detiene en Universal Orlando Resort. El famoso destino turístico anunció oficialmente las fechas de su emocionante agenda de eventos y experiencias para 2026, que incluye celebraciones de temporada, ofertas por tiempo limitado y actividades especiales en sus parques temáticos, hoteles y Universal CityWalk.

Con el lanzamiento de su Guía de Eventos y Experiencias 2026, Universal Orlando invita a los visitantes a comenzar a planear sus vacaciones con anticipación y disfrutar de propuestas que van más allá de sus galardonadas atracciones, consolidándose como uno de los destinos más completos durante todo el año.

Calendario de eventos destacados 2026

Entre los eventos confirmados para 2026 se encuentran:

Rock the Universe: 23 y 24 de enero.

Universal Mardi Gras: International Flavors of Carnaval: del 7 de febrero al 4 de abril.

Butterbeer Season: del 1 de marzo al 31 de mayo.

Back to Hogwarts: del 1 de agosto al 1 de septiembre.

Halloween Horror Nights: del 28 de agosto al 1 de noviembre (noches selectas)

Dark Arts en The Wizarding World of Harry Potter: noches selectas de otoño.

Fiestas Navideñas en Universal Orlando Resort: del 4 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

Experiencias imperdibles en los parques temáticos

Según comparte Universal Orlando Resort, el año inicia con Rock the Universe, el festival de música cristiana más grande de Florida, que regresa a Universal Studios Florida con un fin de semana de fe, diversión y conciertos de reconocidos artistas del género.

Por otro lado, uno de los eventos más esperados es Universal Mardi Gras, una vibrante celebración inspirada en Nueva Orleans que combina coloridas carrozas, collares, gastronomía internacional y presentaciones musicales en vivo en noches selectas.

Mientras que Halloween Horror Nights celebrará su 35.º aniversario, prometiendo una nueva programación de terror con casas embrujadas, zonas de miedo, espectáculos, comida temática y experiencias extremas que han convertido a este evento en el mejor Halloween del mundo.

La temporada cierra con las Fiestas Navideñas, que llenarán el destino de decoraciones, tradiciones y eventos inspirados en franquicias icónicas como The Wizarding World of Harry Potter, Grinchmas y el desfile Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s, además de celebraciones especiales para recibir el Año Nuevo.

El universo de Harry Potter celebra 25 años

Durante todo el año, The Wizarding World of Harry Potter ofrecerá experiencias especiales con motivo del 25 aniversario de la primera película de la saga. Entre ellas destacan Butterbeer Season, Back to Hogwarts y el regreso de Dark Arts at Hogwarts Castle, con espectáculos de proyección y la presencia de los temidos Death Eaters en Diagon Alley.

Más entretenimiento en Universal CityWalk

La celebración se extiende fuera de los parques con eventos temáticos en Universal CityWalk, como fiestas de Mardi Gras, San Patricio, transmisiones del Super Bowl y el Kentucky Derby, transformaciones temáticas del Red Coconut Club y actividades especiales relacionadas con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y la Copa Mundial de la FIFA.

Eventos exclusivos en hoteles Universal Orlando

Los huéspedes de los hoteles del complejo también podrán disfrutar de experiencias únicas como el Brunch Acústico en el Hard Rock Hotel, el Luau Wantilan en Loews Royal Pacific Resort, las elegantes Harbor Nights en Loews Portofino Bay Hotel, conciertos de Velvet Sessions, además de cenas especiales en fechas festivas como Pascua, Navidad y Año Nuevo.

Con esta amplia oferta de eventos y experiencias, Universal Orlando Resort reafirma su posición como uno de los destinos turísticos más dinámicos y atractivos del mundo para 2026.

