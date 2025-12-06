Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo

Gremios del turismo eligen representantes para el Comité Directivo de Fontur 2025-2027

Edwin Bernal (Cotelco), Ángela Díaz Pinzón (Acolap) y Paula Cortés Calle (Anato) fueron seleccionados para integrar el máximo órgano de dirección del Fondo Nacional de Turismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
06 de diciembre de 2025 - 04:30 p. m.
Los representantes gremiales elegidos fueron Edwin Bernal, director ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco; Ángela Diaz Pinzón, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, - Acolap; y Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – Anato.
Los representantes gremiales elegidos fueron Edwin Bernal, director ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco; Ángela Diaz Pinzón, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, - Acolap; y Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – Anato.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que, tras el proceso de votación realizado para elegir a los representantes gremiales ante el Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), fueron seleccionadas tres organizaciones del sector como miembros para el periodo 2025-2027.

El primer lugar lo obtuvo Edwin Bernal, director ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). El segundo puesto fue para Ángela Díaz Pinzón, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap). El tercer lugar lo ocupó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

Vínculos relacionados

Cinco destinos colombianos que serán tendencia mundial en 2026
Colombia acelera su auge hotelero en 2025: conozca las nuevas inversiones
Tendencias de viaje para Navidad y Año Nuevo: destinos, búsquedas y preferencias

La jornada de votación se desarrolló en cumplimiento del Decreto 1198 de 2025, normativa que definió el sistema de votación y garantizó la participación plural del sector privado en el máximo órgano de dirección de Fontur.

El proceso contó con la participación de Juan Sebastián Sánchez, director de Análisis Sectorial y Promoción en Calidad (e), quien actuó como secretario técnico del Comité Directivo, y Mónica Leonel, jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Ambos fueron delegados por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, para asegurar la transparencia del proceso.

Asimismo, ejercieron su voto los representantes de los gremios habilitados del sector turístico, entre ellos:

  • Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones – Acolap.
  • Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial – Acoltes.
  • Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal – Asitt.
  • Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – Anato.
  • Asociación Colombiana de Propiedad Vacacional – Astiempo.
  • Asociación Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco.
  • Federación Nacional de Comerciantes Empresarios – Fenalco.

La ministra Diana Morales destacó que la jornada refleja el compromiso del Gobierno con la transparencia y la participación del sector turístico en la toma de decisiones. “No solo damos cumplimiento a la normativa, sino que fortalecemos la articulación necesaria para planear, invertir y usar eficientemente los recursos del turismo en promoción, competitividad e infraestructura”, afirmó.

Por su parte, Paula Cortés Calle dijo: “Agradezco a mis compañeros gremiales por el voto de confianza y apoyo en la elección. Nuestro compromiso ha sido siempre contribuir activamente a la gestión del Fontur y continuar fortaleciendo el trabajo público-privado para la construcción de un sector turístico competitivo y sostenible. Esta labor articulada requiere la participación de quienes, además de aportar directamente a los recursos del fondo, conocemos de primera mano la dinámica, los retos y las oportunidades de una industria que ha evidenciado un crecimiento significativo en los últimos años”.

El Ministerio agradeció la participación de los gremios y reiteró su compromiso con una gestión orientada al crecimiento y fortalecimiento del turismo en Colombia.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

AbiertoEE

Turismo por Colombia

Comité Directivo del Fontur

Fontur

Acolap

Anato

Cotelco

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.