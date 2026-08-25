Hotel Transylvania llega por primera vez al Halloween de SeaWorld Orlando

Foto: Drac y Mavis, de Hotel Transylvania, llegan por primera vez a Halloween Spooktacular de SeaWorld Orlando con experiencias para toda la familia. / Cortesía

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SeaWorld Orlando se prepara para celebrar Halloween con una nueva propuesta para las familias: por primera vez, los personajes de Hotel Transylvania, de Sony Pictures Animation, se suman a Halloween Spooktacular, el evento diurno que combina disfraces, dulces y entretenimiento para visitantes de todas las edades.

La celebración se realizará en fechas seleccionadas entre el 29 de agosto y el 1 de noviembre de 2026 y está incluida en la entrada al parque. Entre las actividades se encuentran un sendero de truco o trato, encuentros con personajes, espectáculos y espacios temáticos.

La principal novedad de esta edición será la llegada de Drac, Mavis y otros personajes de Hotel Transylvania, que protagonizarán experiencias inmersivas y actividades interactivas.

Un desayuno con Drac y Mavis

Como parte de la programación, los visitantes podrán acceder a una experiencia adicional: el Monster Dread & Breakfast, una propuesta temática inspirada en el universo de Hotel Transylvania.

La historia plantea que Drac y Mavis llegan a SeaWorld Orlando de vacaciones y convierten el SeaFire Inn en el Monster Dread & Breakfast al descubrir que humanos y monstruos celebran juntos Halloween durante Spooktacular.

La experiencia incluye un desayuno buffet temático, encuentros con Drac, Mavis y otros personajes, actividades musicales y espacios para fotografías. Entre las opciones gastronómicas se encuentran preparaciones inspiradas en los protagonistas de las películas, además de frutas, panes dulces y alternativas para niños.

Dulces, disfraces y actividades

El tradicional sendero de truco o trato contará con 12 estaciones distribuidas por el parque. Para participar, los visitantes deberán adquirir la bolsa reutilizable de Spooktacular.

La programación también incluye una fiesta de baile con Mavis y Johnny, el regreso de Spookley, la Calabaza Cuadrada, encuentros con sirenas, un Jardín de Calabazas con cuentacuentos y el Sendero de Burbujas Encantadas.

Los más pequeños también podrán disfrutar del desfile de Halloween de Sesame Street, protagonizado por personajes como Elmo, Cookie Monster, Abby Cadabby y el Conde von Count, además de sesiones de cuentos con Big Bird.

SeaWorld también mantendrá el Programa Calabaza Azul, una iniciativa para visitantes con alergias alimentarias. En las estaciones de dulces podrán recoger fichas azules y canjearlas por golosinas aptas para personas con alergias.

La celebración permitirá además que niños y adultos asistan disfrazados, aunque existen restricciones para visitantes mayores de 13 años respecto al uso de máscaras y capuchas.

En materia gastronómica, la edición 2026 incorpora productos de temporada como el Mummy Dog, un hot dog de res envuelto en masa de pretzel, y las Palomitas Crujientes Truco o Trato, además de diferentes sabores de limonada, pretzels y palomitas.

Con esta programación, Halloween Spooktacular apuesta nuevamente por una celebración diurna y familiar, ahora con el atractivo adicional de llevar por primera vez el universo de Hotel Transylvania a SeaWorld Orlando.

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