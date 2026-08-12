Panaca permanecerá cerrado temporalmente tras el terremoto

Panaca permanecerá cerrado temporalmente mientras se realizan revisiones técnicas para garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores. Foto: Panaca

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El parque informó que sus colaboradores y animales se encuentran bien y que adelanta una revisión de sus instalaciones para garantizar la seguridad. Quienes ya adquirieron entradas podrán reprogramar su visita, mientras que la fecha de reapertura se anunciará tras finalizar las inspecciones.

El Parque Panaca anunció el cierre temporal de sus instalaciones tras el reciente terremoto que afectó a varias regiones del país, incluido el departamento del Quindío. La medida busca garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores mientras se adelanta una revisión integral de la infraestructura.

El parque informó que sus colaboradores se encuentran bien y que todos sus animales están en buenas condiciones. Desde el momento de la emergencia, el equipo de Panaca trabaja en la atención de los daños materiales y en la evaluación de las condiciones estructurales, técnicas y operativas de las instalaciones.

Las inspecciones se realizan con el acompañamiento de expertos y profesionales especializados y tomarán algunos días, debido a que se desarrollarán bajo criterios técnicos y de seguridad. Por esta razón, el parque permanecerá cerrado hasta que finalicen las labores de revisión y adecuación necesarias.

Panaca señaló que las personas que ya adquirieron sus entradas podrán reprogramar la fecha de visita y recibirán acompañamiento durante el proceso.

La fecha de reapertura será anunciada una vez concluyan satisfactoriamente las revisiones técnicas y se confirme que existen las condiciones necesarias para recibir nuevamente a los visitantes.

El parque también expresó su solidaridad con las familias afectadas por la emergencia y con las personas y equipos que participan en las labores de atención y respuesta.

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