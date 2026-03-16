Hoteles ideales para una escapada romántica en Semana Santa en Colombia y Latinoamérica

Cartagena es el destino perfecto para una romántica luna de miel en Colombia. Foto: Getty Images

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Los viajes en pareja siguen ganando protagonismo dentro de las preferencias de los turistas colombianos. De acuerdo con cifras de Viajes Falabella, durante 2025 el 43 % de las reservas realizadas correspondieron a escapadas en pareja, una tendencia que refleja el interés por aprovechar los periodos de descanso para compartir experiencias con la persona favorita.

En ese contexto, la compañía elaboró un listado con cinco hoteles recomendados para programar una escapada romántica en 2026, con opciones en Colombia y otros destinos de Latinoamérica. La selección coincide con uno de los momentos de mayor movimiento turístico del primer semestre: la celebración de la Semana Santa.

“Para nosotros desde Viajes Falabella conectar a los viajeros con sus destinos ideales para compartir con sus seres queridos es nuestra prioridad. Por eso, nuestro portafolio incluye una amplia variedad de hoteles para todos los gustos y estilos, diseñados para brindar la mejor experiencia. Sabemos que la Semana Santa es una de las jornadas de vacaciones más importantes del semestre, y hemos analizado los hoteles en destinos románticos perfectos para disfrutar estos días de descanso”, señaló Daniel Figueroa, gerente comercial de la compañía.

Destinos románticos dentro de Colombia

Una de las recomendaciones es el Hotel Almirante Cartagena, ubicado en Cartagena de Indias, uno de los destinos turísticos más visitados del país. El hotel cuenta con club de playa, piscina al aire libre, spa y espacios de bienestar como sauna y bañera de hidromasaje. Además, se encuentra en el sector de Bocagrande, cerca de lugares emblemáticos del centro histórico como la Torre del Reloj de Cartagena.

Para una estadía de siete días durante Semana Santa, el precio para dos personas parte desde $3.924.408, con tasas e impuestos incluidos, excepto el IVA.

Otra opción en el Caribe colombiano es el Decameron San Luis All Inclusive, situado en la isla de San Andrés. Este alojamiento ofrece plan todo incluido con alimentación, bebidas, piscina al aire libre y servicios de recreación. El valor estimado de una estadía de siete días para dos personas comienza desde $5.345.464, con impuestos incluidos.

Opciones en ciudades latinoamericanas

Fuera de Colombia, la lista incluye el Hotel Madero Buenos Aires, ubicado en el barrio de Puerto Madero en Buenos Aires. El hotel dispone de piscina cubierta, spa, gimnasio y restaurante con cava de vinos, y se encuentra cerca de zonas turísticas tradicionales de la ciudad.

El precio de la estadía de siete días para dos personas durante Semana Santa inicia desde $5.521.378, con impuestos incluidos.

Otra alternativa es el Radisson Rio de Janeiro Barra, en Río de Janeiro, localizado a pocos pasos de la playa de Barra da Tijuca Beach. El hotel cuenta con piscina en la terraza, restaurante y bares con vista panorámica, además de acceso cercano a algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad, como el Cristo Redentor y la playa de Copacabana Beach. La estadía para dos personas durante siete días parte desde $3.051.444.

Historia y cultura en los Andes

La lista también incluye el hotel boutique Antigua Casona San Blas, ubicado en Cusco, una ciudad reconocida por su patrimonio histórico y su cercanía a destinos emblemáticos como Machu Picchu. El alojamiento ofrece spa, sauna, terraza y jardín, además de desayuno diario y ubicación cercana a la Plaza de Armas de Cusco.

Para una estadía de siete días durante Semana Santa, el precio para dos personas comienza desde $8.914.516, con impuestos incluidos.

Según la agencia, estos hoteles hacen parte de una oferta más amplia de alojamientos y paquetes turísticos disponibles durante todo el año para quienes buscan planear viajes en pareja o en familia.

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