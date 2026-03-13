Catedral de Sal de Zipaquirá alista histórica Semana Santa tras récord de visitantes

Ubicada a 180 metros bajo tierra, dentro de una antigua mina de sal, la Catedral de Sal es considerada una de las obras arquitectónicas y espirituales más impresionantes de Colombia. Foto: Cortesía Catedral de Sal de Zipaquirá

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Con una programación espiritual, cultural y turística especial, la Catedral de Sal de Zipaquirá se prepara para vivir una de las temporadas más importantes del año: la Semana Santa, un periodo que anualmente reúne a miles de fieles, peregrinos y visitantes nacionales e internacionales en este emblemático destino del turismo religioso colombiano.

Ubicada a 180 metros bajo tierra, dentro de una antigua mina de sal, la catedral es considerada una de las obras arquitectónicas y espirituales más impresionantes del país y uno de los principales atractivos turísticos de Colombia.

Agenda especial para la Semana Santa

Para esta temporada, el complejo turístico prepara una agenda especial que incluirá celebraciones litúrgicas, recorridos espirituales y actividades diseñadas para que los visitantes vivan una experiencia única de fe y reflexión en uno de los templos subterráneos más imponentes del mundo.

La programación busca integrar espiritualidad, cultura y turismo, permitiendo que quienes visiten el lugar no solo participen de los actos religiosos propios de la Semana Mayor, sino que también conozcan la historia minera y el valor patrimonial del sitio.

Un destino turístico en crecimiento

La Catedral de Sal atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia turística. Solo en 2025 alcanzó un récord de más de 706.000 visitantes, consolidándose como uno de los destinos más visitados del país y un referente del turismo cultural y religioso en América Latina.

Cada año llegan turistas provenientes de más de 100 países, atraídos por la combinación única de ingeniería, patrimonio cultural, geología y espiritualidad que ofrece el complejo subterráneo.

Durante la Semana Santa, la afluencia de visitantes suele incrementarse significativamente, posicionando a Zipaquirá como uno de los epicentros del turismo religioso en Colombia.

Una obra única bajo tierra

La estructura de la catedral incluye un recorrido simbólico compuesto por el Vía Crucis con 14 estaciones, además de tres naves principales que representan el nacimiento, la vida y la muerte de Jesucristo.

Todas las esculturas y elementos arquitectónicos están tallados directamente en roca de sal, lo que convierte al templo en una verdadera obra de arte subterránea.

Más que un lugar de oración, este espacio también simboliza la historia minera de la región y el ingenio de los trabajadores que transformaron la montaña de sal en uno de los templos más singulares del planeta.

Motor turístico para la región

Más allá de su dimensión religiosa, la Catedral de Sal se ha consolidado como un motor turístico para el municipio de Zipaquirá y el departamento de Cundinamarca, impulsando sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.

El complejo forma parte del Parque de la Sal, un espacio de aproximadamente 32 hectáreas que integra experiencias culturales, museos, senderos temáticos y áreas educativas sobre minería, geología y sostenibilidad.

Gracias a esta oferta integral, la Catedral de Sal se posiciona como un destino que combina espiritualidad, cultura, ciencia y turismo, convirtiéndose en una parada obligada para quienes visitan Colombia.

Un llamado a la reflexión

En esta Semana Santa, la Catedral de Sal invita a visitantes y peregrinos a vivir una experiencia de reflexión y conexión espiritual en un entorno único, donde la historia minera de Colombia se transforma en arte, arquitectura y fe.

A 180 metros bajo tierra, en el corazón de una montaña de sal, miles de personas encontrarán un espacio de silencio, contemplación y espiritualidad que continúa consolidando a Zipaquirá como uno de los destinos más emblemáticos del turismo religioso del país.

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