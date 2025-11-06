Iberia ofrecerá WiFi gratuito y de alta velocidad en todos sus vuelos desde 2026

El servicio será posible gracias a un acuerdo estratégico entre IAG y Starlink. Foto: Cortesía Iberia

Iberia ha anunciado un nuevo paso en su apuesta por la innovación y la experiencia del cliente: ofrecerá a todos sus pasajeros conexión WiFi de alta velocidad gratuita en todos sus vuelos, tanto de largo como de corto radio.

El servicio será posible gracias a un acuerdo estratégico entre IAG, el grupo al que pertenece la aerolínea, y Starlink, el proveedor líder mundial de internet por satélite desarrollado por SpaceX. Esta alianza permitirá a Iberia disponer de una conectividad a bordo similar a la del hogar, sin interrupciones y disponible para todos los clientes, independientemente de la clase de viaje: turista, turista premium o business.

La implementación comenzará en 2026, y supondrá un salto cualitativo en la experiencia a bordo, al permitir a los pasajeros trabajar, acceder a plataformas de entretenimiento en streaming o mantenerse conectados durante todo el vuelo.

La tecnología de Starlink se basa en una red de miles de satélites en órbita baja que ofrecen velocidades de descarga de hasta 450 Mbps y de subida de hasta 70 Mbps, garantizando una conexión estable incluso en zonas sin cobertura terrestre, como regiones polares o remotas.

Innovación y conectividad en el Plan de Vuelo 2030

El acuerdo con Starlink se enmarca dentro del Plan de Vuelo 2030 de Iberia, que contempla una inversión de 6.000 millones de euros destinados a impulsar la digitalización, la inteligencia artificial y la creación de la Ciudad Iberia, un centro de innovación aeronáutica de vanguardia.

Con esta iniciativa, Iberia refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio, consolidando su liderazgo en la aviación europea y avanzando hacia un futuro más conectado, eficiente y tecnológico.

