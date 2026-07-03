Publicidad

Home

Turismo

Iberia reanuda sus vuelos entre Madrid y Doha tras cuatro meses de suspensión

La aerolínea retoma la operación con tres vuelos semanales, tras la suspensión provocada por el conflicto en Oriente Medio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Turismo
03 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
La ruta volverá a operar los miércoles, viernes y domingos, restableciendo la conexión directa entre España y Catar.
La ruta volverá a operar los miércoles, viernes y domingos, restableciendo la conexión directa entre España y Catar.
Foto: Cortesía Iberia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tras cuatro meses de suspensión debido al conflicto en Oriente Medio, Iberia retoma su operación aérea entre Madrid (España) y Doha (Catar), restableciendo una de sus rutas de largo recorrido hacia la región.

En esta primera fase, la compañía ofrecerá tres vuelos semanales, los miércoles, viernes y domingos, con el objetivo de recuperar gradualmente la conectividad entre España y Catar.

Los vuelos partirán desde Madrid a las 15:45 (hora local) y aterrizarán en Doha a las 23:55. En el trayecto de regreso, despegarán de la capital catarí a la 01:50 y llegarán al aeropuerto de Madrid a las 08:15.

Vínculos relacionados

Viajes por el Mundial 2026: así aumentó el interés de los colombianos por Kansas City
¿Por qué existen dos Congos? Así es la República Democrática del Congo
Una colombiana impulsa el nuevo lujo del Caribe mexicano

La reanudación de esta ruta marca el regreso de Iberia a un mercado estratégico después de la suspensión temporal de las operaciones provocada por la situación de seguridad en Oriente Medio.

Con este reinicio, la aerolínea vuelve a ofrecer una conexión directa entre ambas ciudades, facilitando tanto los viajes de negocios como los desplazamientos turísticos y las conexiones hacia otros destinos de la región.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Turismo

Temas recomendados:

AbiertoEE

Iberia

Vuelos Iberia

vuelos Madrid Doha

Oriente Medio

vuelos a Doha

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.