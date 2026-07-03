Iberia reanuda sus vuelos entre Madrid y Doha tras cuatro meses de suspensión

La ruta volverá a operar los miércoles, viernes y domingos, restableciendo la conexión directa entre España y Catar. Foto: Cortesía Iberia

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Tras cuatro meses de suspensión debido al conflicto en Oriente Medio, Iberia retoma su operación aérea entre Madrid (España) y Doha (Catar), restableciendo una de sus rutas de largo recorrido hacia la región.

En esta primera fase, la compañía ofrecerá tres vuelos semanales, los miércoles, viernes y domingos, con el objetivo de recuperar gradualmente la conectividad entre España y Catar.

Los vuelos partirán desde Madrid a las 15:45 (hora local) y aterrizarán en Doha a las 23:55. En el trayecto de regreso, despegarán de la capital catarí a la 01:50 y llegarán al aeropuerto de Madrid a las 08:15.

La reanudación de esta ruta marca el regreso de Iberia a un mercado estratégico después de la suspensión temporal de las operaciones provocada por la situación de seguridad en Oriente Medio.

Con este reinicio, la aerolínea vuelve a ofrecer una conexión directa entre ambas ciudades, facilitando tanto los viajes de negocios como los desplazamientos turísticos y las conexiones hacia otros destinos de la región.

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