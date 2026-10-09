India será sede de la Cumbre Mundial del WTTC 2027: Nueva Delhi recibirá al turismo

Nueva Delhi, capital de India, será la sede de la Cumbre Mundial del WTTC 2027, que reunirá a líderes internacionales para analizar los retos y las oportunidades de la industria turística. Foto: María Alejandra Castaño Carmona

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India fue elegida sede de la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) de 2027. El encuentro se realizará en Nueva Delhi y reunirá a los principales directivos de la industria, representantes gubernamentales y líderes internacionales para analizar las oportunidades y los desafíos del sector.

El anuncio se hizo durante la Cumbre Mundial del WTTC que se celebra en La Valeta, Malta. India fue seleccionada después de un proceso competitivo en el que 21 destinos manifestaron su interés en acoger el evento, considerado uno de los encuentros de mayor relevancia para la industria turística global.

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La edición de 2027 será una oportunidad para presentar la diversidad de la oferta turística india, fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado y atraer inversión y viajeros internacionales. La elección también coincide con una etapa de expansión de la industria turística del país, respaldada por un amplio mercado interno y el desarrollo de su conectividad e infraestructura.

Según el último Estudio de Impacto Económico del WTTC, los viajes y el turismo aportaron USD 263.600 millones a la economía india en 2025, con un crecimiento del 7,3 %. Además, el sector sostuvo 46,2 millones de empleos, equivalentes a más de uno de cada diez puestos de trabajo del país.

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Las perspectivas para 2026 también son positivas. El WTTC proyecta que la contribución económica del sector crecerá un 8,5 %, hasta alcanzar los USD 286.100 millones, mientras que el número de empleos respaldados por la industria llegaría a 48,1 millones.

A más largo plazo, las proyecciones apuntan a una expansión significativa. Para 2036, la contribución de los viajes y el turismo a la economía india podría alcanzar los US$527.000 millones. De acuerdo con el organismo, el país pasaría de ocupar el décimo lugar entre las economías turísticas del mundo al cuarto puesto durante ese mismo periodo.

Uno de los principales motores de este desempeño es el turismo nacional. En 2025, el gasto de los visitantes residentes en la India alcanzó los US$203.000 millones, lo que representó el 86 % del gasto total en viajes y turismo. Este mercado constituye una base importante para el crecimiento, mientras que la llegada de más viajeros internacionales representa una oportunidad para ampliar los ingresos del sector.

La apuesta por el mercado internacional

La Cumbre Mundial del WTTC permitirá poner el foco en el potencial de la India para captar una mayor proporción de la demanda turística internacional. La dimensión de su mercado, la diversidad de sus destinos y el desarrollo de su infraestructura abren oportunidades en segmentos como el turismo de ocio, los viajes de negocios, la hotelería, la aviación, la tecnología y la inversión.

India combina una riqueza cultural milenaria, templos históricos, paisajes diversos y grandes ciudades que reflejan la diversidad de uno de los destinos más fascinantes de Asia. Foto: Maria Alejandra Castaño Carmona

Para las empresas e inversionistas internacionales, el encuentro será también un espacio para establecer contactos, explorar alianzas y conocer de primera mano las posibilidades de un ecosistema turístico en expansión.

Durante la Cumbre Mundial de Malta, S. E. Gajendra Singh Shekhawat, ministro de Turismo y Cultura del Gobierno de la India, participó en las conversaciones sobre el futuro de la industria y recibió el galardón WTTC Global Champion Award, en reconocimiento a su liderazgo y contribución a los viajes y el turismo.

Manfredi Lefebvre d’Ovidio, presidente del WTTC, destacó la importancia de llevar el encuentro a un mercado con el potencial de la India y señaló que Nueva Delhi será el escenario para reunir a los líderes mundiales, impulsar la colaboración y seguir definiendo el futuro de la industria.

Por su parte, Gloria Guevara, presidenta y consejera delegada del organismo, resaltó la escala del mercado indio, sus perspectivas de crecimiento y su creciente conectividad internacional. También subrayó que la cumbre permitirá fortalecer las alianzas público-privadas y explorar cómo el país puede atraer una mayor proporción del gasto de los viajeros internacionales.

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La elección de la India se enmarca en la estrategia del WTTC de llevar su principal encuentro a mercados que están contribuyendo a transformar el panorama turístico mundial. La próxima edición buscará reunir a los actores responsables de la inversión, la conectividad, las infraestructuras y el desarrollo de destinos para promover nuevas oportunidades de cooperación.

Con Nueva Delhi como sede en 2027, la India tendrá una plataforma internacional para mostrar su oferta, consolidar su posicionamiento como destino y avanzar en la expansión de su economía turística más allá de su sólido mercado nacional.

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