El turismo mundial redefine su futuro entre IA, empleo, inversión y sostenibilidad

Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, durante la Cumbre Global del Turismo que se está realizando en Malta. Foto: Maria Alejandra Castaño Carmona

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El turismo mundial llega a la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) en un momento de expansión, pero también de profundas transformaciones. Entre el 7 y el 9 de octubre, La Valeta, Malta, es el escenario del encuentro que reúne a más de 200 directivos y líderes de la industria, además de representantes de gobiernos y organismos internacionales, para discutir los retos que marcarán el futuro de los viajes.

Entre los participantes de esta edición están Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá; José María Aznar, expresidente del Gobierno de España; y Nick Adams, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Turismo.

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Bajo el concepto “FUTU[RE]SET: Shaping the Future of Travel & Tourism”, la edición número 26 de la Cumbre pone sobre la mesa asuntos que van desde la inteligencia artificial y la identidad digital hasta la movilidad, la inversión y la gestión de los destinos.

Durante la apertura, Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, señaló que la transformación tecnológica está ocurriendo a una velocidad sin precedentes y planteó una pregunta que atraviesa buena parte de la agenda del encuentro: “¿qué tipo de futuro queremos crear?”.

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“La cuestión no es si la IA transformará nuestro mundo; ya lo está haciendo. La pregunta es: ¿qué tipo de futuro queremos crear?” Gloria Guevara.

La discusión ocurre en un contexto de crecimiento de la actividad. Según la más reciente investigación de impacto económico del WTTC, viajes y turismo aportó USD 11,6 billones a la economía mundial en 2025, equivalente al 9,8 % de la economía global. El sector creció 4,1 % durante ese año, por encima del crecimiento de la economía mundial, calculado en 2,8 %.

El empleo también refleja la dimensión de esta industria: 366 millones de personas trabajaron en actividades relacionadas con viajes y turismo en 2025, aproximadamente uno de cada nueve empleos en el mundo. El WTTC señala, además, que uno de cada tres nuevos puestos de trabajo creados globalmente durante el año estuvo relacionado con el sector.

Para Guevara, esta capacidad de generar empleo adquiere especial relevancia en un escenario marcado por la automatización y la inteligencia artificial. “En la era de la inteligencia artificial, la automatización plantea muchas preguntas sobre cuántos puestos de trabajo desaparecerán. El sector de viajes y turismo se está moviendo en la dirección opuesta”, sostuvo.

“Estamos creando empleos. Estamos creando oportunidades y las estamos creando prácticamente en todos los rincones del mundo”, añadió.

A esto se suma el comportamiento del turismo internacional. En 2025 se registraron 1.540 millones de llegadas internacionales con pernoctación, mientras que el gasto de los visitantes internacionales alcanzó los USD 2,02 billones. El gasto turístico doméstico llegó a USD 5,63 billones.

Una agenda marcada por la transformación

Con este escenario, la Cumbre Global tiene una agenda estructurada alrededor de ocho prioridades estratégicas identificadas por el WTTC: viajes seguros y fluidos, gestión de destinos, sostenibilidad, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, preparación ante crisis, conectividad, futuro del empleo e inversión y crecimiento económico.

“Estas ocho prioridades darán forma al futuro del sector de viajes y turismo e impulsarán su crecimiento”, explicó Guevara durante la apertura.

Una de ellas es la transformación de la experiencia en las fronteras. La sesión “Identidad digital: redefinir la experiencia en las fronteras” aborda cómo la identidad digital puede transformar los procesos fronterizos y facilitar los desplazamientos internacionales.

Para Guevara, el objetivo es avanzar hacia una experiencia más sencilla sin sacrificar la seguridad. “Nuestra visión debe ser simple: un viajero, una identidad, un viaje sin contratiempos”, afirmó.

La presidenta y CEO del WTTC destacó el potencial de combinar identidad digital, biometría e inteligencia artificial para transformar los controles fronterizos. “No tenemos que elegir entre seguridad y viajes sin contratiempos. Podemos tener ambas cosas”, señaló.

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La inteligencia artificial ocupa otro de los espacios centrales con “IA sin límites: la nueva era de los viajes”, una discusión sobre el impacto de esta tecnología en la industria y en la experiencia de los viajeros.

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La sostenibilidad también forma parte de las prioridades planteadas por el WTTC, con énfasis en iniciativas ambientales y sociales, economía circular y protección del patrimonio natural y cultural. A esto se suma la preparación ante crisis, un aspecto que la organización considera fundamental para una industria expuesta a cambios geopolíticos, fenómenos externos y nuevas disrupciones.

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Las pequeñas y medianas empresas también tienen un lugar relevante. Bajo el título “Liberar el potencial de las pymes de viajes y turismo”, el encuentro analiza el papel de este segmento, que, según el WTTC, representa cerca del 85 % de la comunidad global de Viajes y Turismo. La organización busca, además, ampliar su iniciativa Together in Travel hasta reunir a un millón de pequeñas y medianas empresas.

La conectividad y el futuro de la movilidad son analizados en “Conectar el mundo: el futuro de la movilidad”, mientras que “Turismo para todos” pone el foco en la accesibilidad y en la posibilidad de ampliar la participación en la actividad turística.

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El empleo aparece, a su vez, como uno de los grandes retos de la transformación. El WTTC plantea la necesidad de atraer, contratar y retener talento, así como preparar a los trabajadores para las nuevas habilidades que exigirá la evolución tecnológica.

Guevara puso especial énfasis en los jóvenes y destacó la participación de más de 100 representantes de 40 países en la nueva iniciativa juvenil de Malta. “Nuestro sector tiene una oportunidad extraordinaria para crear millones de puestos de trabajo y preparar a las personas con las habilidades que necesitarán para el futuro”, aseguró.

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Finalmente, una de las conversaciones de mayor relevancia económica es “Liderazgo público y privado: la próxima inversión de un billón de dólares”, que reúne las perspectivas de gobiernos y empresas sobre las oportunidades de inversión que tendrá el sector en los próximos años.

Para Guevara, las ocho prioridades están conectadas y requieren una actuación conjunta entre gobiernos y empresas. “Ni el sector privado ni los gobiernos pueden lograr estas prioridades por sí solos. Necesitamos alianzas”, afirmó.

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La agenda también contempla conversaciones sobre el viajero del futuro, turismo de lujo y bienestar, India como nuevo polo turístico, la competitividad futura de Europa, liderazgo de nuevas generaciones y viajes orientados al impacto.

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Una industria en transformación

Para el WTTC, el crecimiento alcanzado por la actividad turística está acompañado por cambios en las expectativas de los viajeros, una incorporación acelerada de tecnología y nuevas condiciones geopolíticas y de inversión.

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“Viajes y turismo está siendo transformado por la IA, la tecnología, las expectativas cambiantes de los viajeros, la geopolítica y nuevos patrones de inversión y crecimiento”, señaló Guevara.

En este contexto, el concepto de “Futuro reiniciado” plantea una discusión que, para la organización, no significa regresar al escenario anterior, sino replantear la manera en que funciona la industria.

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“Reiniciar no significa empezar de nuevo. Significa analizar qué ha cambiado, cuestionar lo que ya no funciona y definir cómo queremos que sea el futuro”, explicó la presidenta y CEO del WTTC.

La discusión abarca desde la transformación de los procesos fronterizos y el uso de inteligencia artificial hasta la preparación frente a nuevas disrupciones, el futuro del empleo y la capacidad de los destinos para crecer de manera sostenible.

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Malta llega a la Cumbre como un destino que ha ganado peso en el mapa turístico europeo. El país recibió cerca de 4 millones de visitantes internacionales en 2025, frente a los 2,75 millones registrados en 2019, de acuerdo con cifras del WTTC. Para 2026, el organismo estima que Viajes y Turismo aportará alrededor de USD 4.900 millones a la economía maltesa, equivalentes al 16,9 % de su PIB, y sostendrá unos 72.200 empleos. El gasto de los visitantes internacionales también superaría los USD 4.000 millones durante el año.

“Nos sentimos orgullosos de recibir la Cumbre Global del WTTC en Malta y de ser sede de algunas de las voces más influyentes que están dando forma al futuro de Viajes y Turismo. La participación de José María Aznar y el embajador Nick Adams refuerza aún más un programa excepcional que reunirá a líderes globales de los sectores empresarial y gubernamental. Esta Cumbre ofrece una oportunidad única para mostrar la hospitalidad, el patrimonio y la conectividad de Malta, al tiempo que fomenta el diálogo y la colaboración necesarios para impulsar el crecimiento sostenible y la innovación en todo el sector”, aseguró Carlo Micallef, CEO de la Autoridad de Turismo de Malta.

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Así, durante tres días, La Valeta será el punto de encuentro de una industria que analiza cómo responder a los cambios que están redefiniendo los viajes, con la tecnología, la conectividad, la inversión, la sostenibilidad, el empleo y la resiliencia como ejes de la conversación.

En el cierre de su intervención, Guevara invitó a los líderes reunidos en Malta a mirar más allá de la recuperación de modelos anteriores y concentrarse en el futuro que quieren construir: “No sobre cómo regresar al mundo que conocíamos, sino sobre el mundo que queremos crear. Un mundo donde viajar sea sencillo y el crecimiento genere muchas oportunidades”.

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