Juanes elige Costa Rica como destino turístico para los visualizers de su nuevo álbum

La decisión de grabar en Costa Rica no es casualidad. Aunque su extensión territorial es pequeña, el país alberga cerca del 6,5 % de la biodiversidad global. Foto: Getty Images

La música de Juanes vuelve a dialogar con el territorio. Esta vez, el escenario elegido fue Costa Rica, país que sirvió como telón de fondo para parte de los visualizers de su más reciente álbum. La apuesta va más allá de lo sonoro: se trata de una experiencia visual que entrelaza melodías, naturaleza y comunidad en una misma narrativa.

Durante los últimos meses, el artista antioqueño recorrió distintas regiones del país centroamericano, explorando locaciones emblemáticas que reflejan su diversidad natural y cultural. Cataratas, playas, canales, pozas naturales, las faldas de un volcán e incluso un teleférico hacen parte de las imágenes que acompañarán las canciones del disco, enriqueciendo la propuesta audiovisual con paisajes vivos y orgánicos.

Entre los destinos visitados se encuentran el Caribe costarricense, Guanacaste y la Zona Norte, regiones que condensan buena parte de la riqueza ecológica del país. Aunque Costa Rica cuenta con una extensión territorial cercana a los 52.000 kilómetros cuadrados, alberga aproximadamente el 6,5 % de la biodiversidad mundial, con ecosistemas que van desde manglares y bosques nubosos hasta arrecifes coralinos. Una cualidad que la convierte en un auténtico laboratorio visual para proyectos artísticos que buscan dialogar con la naturaleza.

La elección del país no es fortuita. En los visualizers, el paisaje no cumple un rol decorativo, sino narrativo: acompaña las emociones de las canciones y amplifica sus historias. De esta manera, Juanes propone una experiencia sensorial en la que la música se funde con el entorno, invitando al espectador a un viaje que conecta arte, territorio y humanidad.

Para quienes siguen de cerca su trayectoria, esta etapa marca una evolución en su forma de contar historias. Juan Esteban Aristizábal, nacido en Medellín en 1972, inició su camino musical como integrante de la banda Ekhymosis, antes de consolidar una exitosa carrera como solista. Canciones como A Dios le pido, La camisa negra, Es por ti, Fíjate bien y Fotografía lo posicionaron como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea. Recientemente, la revista Billboard lo reconoció como uno de los artistas latinos más influyentes del siglo XXI.

Con más de veinticinco años de carrera, Juanes suma 26 Latin Grammy y 4 Grammy, además de una extensa discografía y presentaciones en escenarios de todo el mundo. Hoy, su nombre se une al de otros artistas internacionales que han encontrado en Costa Rica un escenario ideal para sus producciones audiovisuales, atraídos por su exuberancia natural, su identidad cultural y su capacidad de inspirar relatos universales.

Así, Costa Rica no solo se convierte en paisaje, sino en protagonista de una obra que invita a redescubrir el territorio desde la música y la imagen, reafirmando el poder del turismo cultural como puente entre el arte y los destinos.

