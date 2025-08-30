JW Marriott Bogotá inaugura Factory Steak & Lobster en la Zona G

Cada corte es elegido con precisión y trabajado como una pieza única. Foto: Cortesía JW Marriott Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Zona G de Bogotá suma un nuevo destino gastronómico de alto nivel con la apertura de Factory Steak & Lobster, la más reciente propuesta del JW Marriott Bogotá. Con un concepto American Steak House, el restaurante ofrece cortes de carne Angus Prime certificados, mariscos frescos y una cava con más de 200 etiquetas de vino, todo en un espacio diseñado para vivir experiencias memorables.

Su inauguración oficial está programada para la segunda semana de septiembre, y promete convertirse en punto de encuentro para los amantes de las brasas y la buena mesa.

El ritual del fuego

En Factory Steak & Lobster, la parrilla es protagonista: brasas incandescentes, aromas que evocan la esencia del carbón y cortes tratados con precisión. Entre los imperdibles de la carta destacan el Tomahawk de 900 gramos terminado en piedra de sal del Himalaya, el New York Strip dry aged, la entraña de 400 gramos para compartir y el Ribeye con mantequilla de hierbas y pimienta negra recién molida.

Los frutos del mar también tienen su espacio con preparaciones como la cola de langosta al josper, el atún en costra de sésamo con pesto de brócoli y el clásico Surf & Turf, que une carne y mariscos en un mismo plato.

“El fuego es nuestro lenguaje. Tratamos cada ingrediente con el mismo respeto que se le da a una obra de arte, buscando sabores auténticos y jugosidad impecable”, afirma Maurizio Di Munno, chef ejecutivo del JW Marriott Bogotá.

👀🌎📄(Lea también: Viajar con sentido: el auge del turismo experiencial en Colombia)

Maridajes que cuentan historias

La experiencia se completa con una cava de vinos de más de 200 referencias cuidadosamente seleccionadas. Malbecs mendocinos, Chardonnays californianos y etiquetas de diferentes regiones acompañan carnes y mariscos bajo la guía del sommelier, quien no solo recomienda, sino que narra la historia de cada botella.

“Queremos que Factory Steak & Lobster sea un destino en sí mismo, no solo un restaurante dentro de un hotel. Aquí, el lujo se mide en detalles y en experiencias que invitan a volver”, comenta Thane Kuhlman, gerente general del JW Marriott Bogotá.

Más allá del plato

El restaurante no solo apuesta por la cocina: su diseño combina madera, cuero, vidrio y metal en un ambiente sofisticado y acogedor, ideal para alargar la sobremesa entre copas de vino y conversación.

👀🌎📄(Lea también: Cuatro playas colombianas entran al top global por su belleza y conexión natural)

Con esta propuesta, el JW Marriott Bogotá consolida su liderazgo en la oferta gastronómica de la ciudad y suma un espacio donde la carne, los mariscos y el vino se disfrutan en estado puro.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.