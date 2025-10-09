Kennedy Space Center Visitor Complex sigue abierto y operando con normalidad

Kennedy Space Center Visitor Complex está abierto. Foto: Cortesía Kennedy Space Center Visitor Complex

El Kennedy Space Center Visitor Complex informó que permanece abierto y operando con total normalidad. Todas las atracciones, experiencias y tours, incluidos los KSC Bus Tours y las actividades de interés especial, continúan disponibles para los visitantes sin cambios en el servicio.

Entre las principales atracciones incluidas con la entrada general se encuentran Gateway: The Deep Space Launch Complex, Heroes & Legends con el U.S. Astronaut Hall of Fame®, Space Shuttle Atlantis®, Journey To Mars, las películas espaciales en el cine IMAX®, el Rocket Garden, Planet Play, The Gantry en LC-39, el Apollo/Saturn V Center y mucho más.

El complejo, administrado por Delaware North para la NASA, no depende de financiamiento gubernamental, por lo que sus operaciones no se ven afectadas por la situación actual.

El lugar informó que las últimas actualizaciones se compartirán conforme se reciban y estarán disponibles en el sitio web oficial, así como en las redes sociales del complejo.

¿Por qué visitar el Kennedy Space Center Visitor Complex?

A solo 45 minutos de Orlando, Florida, el Kennedy Space Center Visitor Complex invita a los visitantes a “ir más allá de la imaginación y adentrarse en algo real”. Nombrado la atracción número uno de Estados Unidos por los Travellers’ Choice Awards 2025 de TripAdvisor, ofrece la posibilidad de ver de cerca artefactos auténticos de vuelos espaciales, conocer a astronautas veteranos de la NASA y experimentar el estruendo del lanzamiento de un cohete.

El complejo abre todos los días a las 9:00 a. m., con horario de cierre variable según la temporada. La popular entrada de dos días, válida hasta seis meses después de la compra, tiene un costo de USD $91 adultos y USD $81 para niños. La entrada de un solo día cuesta USD $77 para adultos y USD $67 para niños.

