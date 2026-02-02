Kissimmee y Orlando, destinos imperdibles para los colombianos que viajan al Mundial 2026

Old Town Kissimmee es un distrito conocido por sus tiendas, restaurantes, atracciones y espectáculos de autos clásicos en un ambiente nostálgico con un estilo de los años cincuenta. Foto: MEL HATTIE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El fútbol vuelve a marcar la agenda de miles de viajeros colombianos en 2026 y Florida se perfila como uno de los grandes escenarios para vivir esa experiencia.

El próximo 27 de junio, el Hard Rock Stadium de Miami será sede del partido Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026, un encuentro que abre la puerta a recorrer dos destinos estratégicos y alternativos: Kissimmee y Orlando.

Ubicada en el corazón de Florida y a solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, Kissimmee se presenta como una base ideal para quienes buscan combinar fútbol, descanso y experiencias turísticas.

Su cercanía con Orlando y su conexión directa con Miami permiten diseñar un itinerario flexible, pensado para viajeros colombianos que quieren aprovechar al máximo su paso por el Mundial de la FIFA 2026.

Una de las alternativas más cómodas para desplazarse desde Kissimmee hasta Miami es el tren de alta velocidad Brightline, que cubre la ruta Orlando–Miami en aproximadamente tres horas. El servicio ofrece asientos amplios, Wi-Fi y una oferta de comidas y bebidas que convierten el trayecto en parte del viaje, especialmente para quienes se dirigen a los encuentros deportivos.

“Kissimmee es el lugar ideal para vivir la pasión del Mundial y estamos muy emocionados de recibir a los turistas colombianos que visitarán Florida durante esta temporada. Queremos que nuestra ciudad forme parte de su itinerario”, señaló DT Minich, presidente y CEO de Experience Kissimmee.

Reconocida como la capital mundial de las casas vacacionales, Kissimmee cuenta con más de 50.000 opciones de alojamiento, incluyendo 30.000 casas vacacionales diseñadas para grupos de familias o amigos.

Desde residencias unifamiliares hasta mansiones de 15 habitaciones con piscina privada, sala de juegos y zonas de BBQ, el destino ofrece espacios ideales para relajarse, recargar energías y vivir cada jornada futbolera.

Para quienes prefieren hoteles, la ciudad también dispone de una variada oferta que incluye resorts y propiedades reconocidas internacionalmente.

Orlando, epicentro deportivo en 2026

A pocos minutos de Kissimmee, Orlando se consolida como uno de los grandes polos deportivos de Estados Unidos durante 2026. Más allá de su reconocimiento global por los parques temáticos, la ciudad ha fortalecido una agenda que reúne competencias internacionales, ligas profesionales y eventos deportivos de alto nivel, especialmente durante los primeros meses del año, cuando el clima es favorable y la afluencia turística es menor.

En este contexto, Visit Orlando, la Asociación Oficial de Turismo del destino, destaca una programación pensada para viajeros que buscan conectar con el deporte desde otra perspectiva. En fútbol, Orlando fue clasificada por WalletHub como una de las mejores ciudades del país para los aficionados a este deporte y será escenario de partidos internacionales en el marco del “Camino al 26”.

Brasil y Colombia se enfrentarán a Croacia en el Camping World Stadium, ubicado en el distrito de West Lakes Market Street, como parte de su preparación rumbo al Mundial.

Los encuentros confirmados son Colombia vs. Croacia (26 de marzo) y Croacia vs. Brasil (31 de marzo), citas que refuerzan el papel de Orlando como ciudad clave en el calendario futbolístico previo a la Copa del Mundo.

A esta agenda se suman los partidos de temporada regular del Orlando City Soccer Club y del Orlando Pride, ambos en el INTER&Co Stadium, además de eventos como el Arnold Palmer Invitational de golf, los partidos del Orlando Magic de la NBA y los encuentros de hockey de los Orlando Solar Bears, ampliando la oferta deportiva para quienes visitan la ciudad.

Pantallas gigantes, parques y experiencias para todos

Para quienes no quieren perderse ningún partido, Kissimmee y Orlando también ofrecen espacios para vivir la emoción del fútbol fuera de los estadios. Esta manera de seguir las grandes competencias forma parte de una tendencia global en la que los eventos deportivos se han consolidado como impulsores del turismo y la actividad económica en los destinos anfitriones.

Según datos de Mabrian y The Data Appeal Company, los partidos de la UEFA Champions League generan en promedio más de cinco millones de euros en gasto directo para las ciudades sede, principalmente en alojamiento, alimentación y transporte.

Un impacto similar se observa en otros deportes: el Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo reunió cerca de 300.000 asistentes en 2025, con un 15 % de visitantes internacionales, y dejó un impacto económico superior a los 400 millones de dólares, de acuerdo con GP Destinations.

En ese contexto, han surgido iniciativas que trasladan la experiencia deportiva a espacios urbanos y de encuentro, como los FIFA Fan Festival, que permiten seguir los partidos en entornos festivos, o propuestas como Heineken Fandom, una plataforma que articula experiencias vinculadas a eventos deportivos y musicales como Coachella 2026, Fórmula 1, Champions League y Rock in Rio.

“Cuando las personas comparten las mismas pasiones, se crean vínculos reales: los fans hacen más amigos porque celebran juntos las alegrías y se acompañan en las derrotas. Con esta plataforma queremos ser el punto de encuentro que conecta a las personas a través de aquello que aman”. afirmó Sergio Guevara, gerente de marca de Heineken.

Además, Universal CityWalk en Orlando contará con actividades especiales y eventos de transmisión en vivo, incluyendo la cobertura en español de la Copa Mundial de la FIFA a cargo de Telemundo, convirtiéndose en un punto de encuentro para fanáticos de distintas nacionalidades.

La experiencia se completa con la cercanía a parques temáticos de talla mundial como Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort y SeaWorld Orlando, todos a pocos minutos de Kissimmee.

Esta ubicación permite alternar jornadas de fútbol con días dedicados al entretenimiento familiar y a las atracciones más icónicas de Florida.

Para quienes buscan un ritmo diferente, Kissimmee también se destaca por su oferta de naturaleza y aventura. Los recorridos en hidrodeslizador por las cabeceras de los Everglades en Wild Florida o Boggy Creek, así como las visitas a Old Town Kissimmee, con entrada gratuita, música en vivo y eventos de autos clásicos, amplían el abanico de planes más allá del deporte.

Así, Kissimmee y Orlando se consolidan como una dupla estratégica para los viajeros colombianos que llegarán a Florida por el Mundial 2026: transporte eficiente, múltiples opciones de alojamiento, una agenda deportiva de alto nivel y experiencias turísticas que permiten vivir el fútbol sin renunciar a unas vacaciones completas.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.