Desconfianza de turistas extranjeros podría costarle US$12.500 millones a EE.UU.

La alfombra de bienvenida estadounidense se está encogiendo, al menos así lo perciben algunos viajeros internacionales, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por su sigla en inglés), organización mundial que representa al sector de los viajes y el turismo. Y el costo de esa falta de hospitalidad será alto.

Este año, Estados Unidos va camino de perder 12.500 millones de dólares por concepto de viajes internacionales, lo que supondría un descenso a menos de 169.000 millones de dólares frente a los 181.000 millones de 2024 según el estudio sobre el impacto económico más reciente, publicado el martes por el WTTC.

Se trata de un descenso del 22,5 por ciento desde el pico de gasto internacional en Estados Unidos que se alcanzó en 2019 (de 217.400 millones de dólares), y se produce tras meses de políticas del gobierno del presidente Donald Trump que han disuadido a los viajeros extranjeros de visitar el país porque se sienten inseguros o perciben que no serán bien recibidos.

Julia Simpson, presidenta y directora ejecutiva del WTTC, dijo que, aunque el año pasado el gasto de viajes en Estados Unidos se mantuvo por debajo de los niveles de 2019 —principalmente porque la fortaleza del dólar lo hizo un destino caro para los viajeros internacionales—, la proyección a la baja para este año está impulsada por un sentimiento negativo a raíz de las detenciones de turistas y los aranceles excesivos.

“Los vecinos cercanos, Canadá y México, no están viajando”, dijo Simpson, refiriéndose al descenso de viajeros procedentes de esos países como reacción a las medidas restrictivas en materia de migración, los aranceles y las declaraciones políticamente cargadas del gobierno de Trump. “También hay preocupación por los visados: si tienen el visado correcto o si pueden ser detenidos accidentalmente, lo que ha hecho que la gente tenga bastante miedo”.

Estados Unidos es el único país de las 184 economías analizadas por el WTTC y la empresa de asesoría económica global Oxford Economics que, según las previsiones, experimentará un descenso de visitantes internacionales en 2025. Mientras Estados Unidos hace más difícil la migración y escudriña a los visitantes en sus fronteras, otros países, como China, están relajando los requisitos de visado, con el objetivo de fomentar el turismo internacional.

“Mientras otras naciones extienden la alfombra de bienvenida, el gobierno estadounidense está colgando el cartel de ‘cerrado’”, dijo Simpson. “Estoy muy segura de que el presidente Trump, con su experiencia en hostelería, comprende que los turistas solo quieren venir y disfrutar del hermoso país y de la gente y de la historia y luego volver a casa”, dijo. “No quieren vivir allí”.

Estados Unidos sigue teniendo el mayor mercado turístico y de viajes del mundo, que el año pasado aportó 2,36 billones de dólares a la economía nacional. Pero el 90 por ciento del gasto turístico en 2024 procedía de turistas nacionales.

El WTTC afirma que no fomentar el turismo internacional en Estados Unidos es una oportunidad perdida, porque es ahí donde reside el verdadero crecimiento. Los viajeros extranjeros gastan un promedio de 4000 dólares por viaje, ocho veces más que los nacionales, según la US Travel Association. En 2024, Estados Unidos recibió 72,4 millones de visitantes internacionales, 7 millones menos que en 2019. Las llegadas internacionales han disminuido de forma constante este año, con descensos significativos de mercados clave como Canadá, el Reino Unido y Corea del Sur en marzo, según datos del Departamento de Comercio estadounidense.

Aunque parte de ese descenso puede atribuirse al hecho de que la Semana Santa cayó más tarde este año, retrasando un periodo de viaje muy popular —sobre todo desde Europa Occidental—, muchas empresas de viajes estadounidenses han corregido sus previsiones para el verano para reflejar la tendencia a la baja.

“Si no se toman medidas urgentes para restablecer la confianza de los viajeros internacionales, Estados Unidos podría tardar varios años en volver a los niveles prepandémicos de gasto de los visitantes internacionales”, dijo Simpson.

