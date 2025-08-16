La Playita Isla Fuerte: el paraíso caribeño que conquista con turismo sostenible

Foto: Cortesía La Playita Isla Fuerte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Frente a las costas de Moñitos y San Bernardo del Viento, en Córdoba, se levanta Isla Fuerte, una joya coralina de apenas 3 km² que ha logrado conservar su esencia ancestral y su riqueza natural, lejos del turismo masivo. Este territorio, habitado por más de 3.000 personas —principalmente comunidades afrodescendientes—, es hogar de manglares, árboles centenarios y arrecifes repletos de vida marina.

En el corazón de este paraíso, La Playita se ha consolidado desde 2016 como un referente de turismo sostenible, hospitalidad isleña y vida nocturna con propósito. En 2024 recibió más de 4.000 huéspedes y alrededor de 15.000 visitantes adicionales, atraídos por su propuesta gastronómica, su vibrante bar frente al mar y un amplio catálogo de actividades al aire libre.

El 10 % de quienes llegan son extranjeros; el resto provienen principalmente de Bogotá, Medellín y Montería. Con 23 habitaciones y capacidad para 76 personas, La Playita es hoy la principal fuente de empleo turístico en la isla, con más de 50 colaboradores en áreas que van desde cocina y bar hasta transporte marítimo, construcción y guianza de actividades.

“A diferencia de otros destinos del Caribe colombiano, Isla Fuerte mantiene un perfil bajo en turismo masivo, lo que permite vivir una experiencia íntima, tranquila y conectada con la comunidad local y la naturaleza”, afirma Hans F. Heins, gerente comercial de La Playita.

👀🌎📄(Lea también: Cuatro playas colombianas entran al top global por su belleza y conexión natural)

La isla es santuario de más de 80 especies de aves y cientos de especies marinas —incluidos tiburones nodriza, rayas y tortugas carey en peligro de extinción—, todo en un territorio reducido pero rebosante de biodiversidad.

Experiencia caribeña con propósito

La Playita no es solo un hotel: es un espacio donde los viajeros pueden reconectar con la naturaleza y sumergirse en la cultura isleña. Sus servicios incluyen desde paquetes románticos todo incluido hasta actividades gratuitas como clases de champeta, cine al aire libre o vóley playa, y experiencias de aventura como buceo, kayak, snorkeling o wakeboard.

En el lugar también funciona el único centro de buceo PADI de la isla, Nautilus Isla Fuerte, y un spa frente al mar. El restaurante, abierto al público, ofrece más de 70 platos en carta, y el bar es punto de encuentro para fiestas, coctelería y música.

Compromiso social y ambiental

La Playita impulsa múltiples proyectos comunitarios y ecológicos, entre ellos:

Enseñanza de inglés a jóvenes de la isla y a su equipo.

Producción de adoquines con plástico reciclado.

Reciclaje de vidrio para obtener arena de construcción.

Elaboración de gafas de sol con botellas recicladas.

Programas de siembra de corales y conservación de tortugas marinas.

Apoyo a una escuela de arte para niños de la isla.

Cómo llegar a Isla Fuerte

Opción práctica : vuelo a Montería, transporte terrestre hasta Paso Nuevo y lancha directa a la isla.

Opción aventurera: vuelo o bus a Lorica, traslado terrestre a Paso Nuevo y lancha a Isla Fuerte.

Con su equilibrio entre descanso, aventura y sostenibilidad, La Playita Isla Fuerte se proyecta como uno de los destinos más auténticos y con mayor potencial del Caribe colombiano.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.