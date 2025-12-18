Los Cabos, en la mira de los colombianos: nueva ruta aérea, precios y cuánto cuesta viajar

La llegada de turistas colombianos a Los Cabos sigue en ascenso, con una cifra de 9.600 visitantes en 2023. Foto: Miguel Cruz

Playas icónicas, gastronomía de talla mundial y una hotelería que combina lujo, diseño y autenticidad. Los Cabos, en Baja California Sur (México), se consolida como uno de los destinos internacionales más atractivos para los viajeros colombianos de cara al cierre de 2025 y el inicio de 2026. Las cifras lo respaldan: después de Norteamérica, Colombia es el país latinoamericano que más visitantes aporta al destino, con más de 7.400 viajeros registrados el año pasado.

Lejos de ser un destino exclusivo e inalcanzable, Los Cabos ha sabido diversificar su oferta y facilitar el acceso desde Sudamérica, posicionándose como una alternativa que combina experiencias premium con opciones ajustadas a distintos presupuestos.

Conectividad aérea: más cerca de lo que parece

Uno de los principales impulsores de este crecimiento es la nueva ruta de Copa Airlines entre Ciudad de Panamá y Los Cabos, que comenzó a operar con tres frecuencias semanales (lunes, jueves y sábados). Esta conexión, integrada al Hub de las Américas, permite a los viajeros colombianos conectar fácilmente desde Bogotá, Medellín, Cali y al menos ocho ciudades más.

Para 2025, el precio estimado de un tiquete ida y vuelta desde Colombia hasta San José del Cabo, incluyendo la conexión en Panamá, ronda los USD 400, convirtiéndose en una de las opciones más competitivas para viajar al destino mexicano.

Hospedaje: de hoteles boutique a resorts frente al mar

La oferta hotelera de Los Cabos es tan diversa como sus paisajes. En zonas como Cabo San Lucas y San José del Cabo se pueden encontrar hoteles boutique con identidad local, alojamientos bien valorados en plataformas como Booking.com y Airbnb, y grandes resorts frente al Mar de Cortés.

En promedio, los hoteles de gama media se ubican entre USD 200 y USD 450 por noche, mientras que los resorts de lujo parten desde USD 850 y pueden superar los USD 1.500 en temporada alta. Para quienes buscan alternativas más accesibles, existen opciones como Mayan Monkey Los Cabos – Social Hotel, con tarifas cercanas a USD 97 por noche, ideales para viajeros jóvenes o quienes priorizan gastar en experiencias.

Gastronomía: un destino con sello Michelin

La escena gastronómica es uno de los grandes diferenciadores del destino. Los Cabos cuenta con 21 restaurantes reconocidos por la Guía Michelin, reflejo de la riqueza culinaria de Baja California Sur y de su excelente relación calidad-precio.

Entre los más destacados está Cocina de Autor, en Cabo San Lucas, galardonado con una estrella Michelin, que ofrece un menú degustación cercano a los USD 260 por persona. En San José del Cabo, Flora’s Field Kitchen propone cocina de la granja a la mesa por un promedio de USD 60, mientras que Acre fusiona sabores asiáticos con ingredientes locales, con platos entre USD 27 y USD 83.

Para presupuestos más ajustados, la comida callejera sigue siendo protagonista: los tacos tradicionales cuestan entre USD 1,50 y USD 3,50, y una comida informal ronda los USD 10 a USD 15. Lugares como Taquería El Paisa son referentes locales por su sabor y precios accesibles.

Actividades: del snorkel al lujo en altamar

La oferta de actividades abarca desde planes familiares hasta experiencias exclusivas. Los tours de snorkel son de los más populares: Gray Line ofrece el recorrido “Snorkel and Sea Adventure” por USD 99, mientras que At Los Cabos propone el “Snorkel and Arch Tour” desde USD 68,50, incluyendo paseo en water taxi por el Arco y playas emblemáticas.

Para quienes buscan actividades más completas, el tour de Caborey combina kayak, paddle board y snorkel por USD 95. En el extremo más exclusivo, Transcabo ofrece un tour privado en yate de tres horas, con snorkel, almuerzo y paddle board, por aproximadamente USD 1.230.

¿Cuánto presupuestar?

Un viaje de una semana a Los Cabos desde Colombia puede ajustarse a distintos bolsillos. Considerando vuelos desde USD 400, hospedaje desde USD 97 por noche, alimentación flexible y actividades desde USD 70, el destino se presenta como una opción versátil que combina lujo, aventura y descanso.

Con mayor conectividad, precios competitivos y una propuesta que equilibra naturaleza, cultura y alta gastronomía, Los Cabos continúa ganando terreno en la lista de destinos favoritos de los colombianos para viajar en 2026.

