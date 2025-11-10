Los destinos que marcarán tendencia en 2026, hay uno colombiano

Uluru, amanecer en la roca sagrada australiana: este monolito sagrado, de 340 metros de altura, irradia misticismo y belleza. Se dice que en esta roca, ubicada en el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, viven seres mitológicos. Al menos ese es el mensaje que ha pasado de generación en generación entre las tribus de indígenas australianas. Sea verdad o no, lo que es indiscutible es que el amanecer aquí es algo único. Foto: Cortesía Civitatis - Cortesía Civitatis

Cada año, Condé Nast Traveler publica su esperada lista de los destinos más fascinantes del planeta. Pero la edición 2026 va más allá: es un homenaje a la magnitud del mundo y a su capacidad infinita de sorprendernos. Desde rincones ocultos de África hasta capitales europeas que se reinventan, la selección invita a explorar un planeta que se siente pequeño por su conexión, pero vasto por su diversidad.

Algunos lugares familiares regresan con una energía renovada. Hong Kong vive un renacer cultural con nuevos centros de arte y gastronomía que atraen al viajero más sofisticado. En Udaipur, la ciudad de los lagos en la India, una ola de aperturas hoteleras de lujo anuncia una nueva era para el turismo en el Rajastán.

Tesoros ocultos que emergen

La lista de Condé Nast Traveler también celebra destinos que estaban fuera del radar. En Prince Edward County (Canadá), una explosión de bodegas artesanales y hoteles boutique redefine el escape de fin de semana.

En Fès (Marruecos), la restauración de su medina tras 15 años de obras rescata el esplendor de una de las ciudades más antiguas del mundo islámico. En Potosí (Bolivia), más allá del Salar de Uyuni, la naturaleza despliega un espectáculo de lagunas, volcanes y termales que despiertan el espíritu explorador.

Nuevos horizontes para el turismo sostenible

Condé Nast Traveler destaca el auge de los viajes con propósito. En Uluru (Australia), el monolito sagrado de los pueblos Aṉangu celebra 40 años de restitución a sus comunidades originarias con una nueva ruta guiada de 33 millas y alojamientos de glamping bajo el cielo estrellado del desierto.

En Gabon, nuevos ecolodges abren acceso a selvas intactas habitadas por gorilas y elefantes, consolidando a África como el epicentro del turismo consciente.

En Bruselas (Bélgica), la apertura del Kanal–Centre Pompidou en noviembre de 2026 transformará una antigua fábrica en un imponente centro de arte contemporáneo. La ciudad, más vibrante que nunca, combina arquitectura sostenible, gastronomía creativa y ferias de diseño, consolidando su renacimiento cultural.

En Arusha (Tanzania), el Jane Goodall Centre for Hope rendirá tributo a la legendaria primatóloga, con exhibiciones interactivas sobre conservación y un “Jardín del Compromiso” pensado para inspirar a nuevas generaciones.

La Provincia de Chiriquí (Panamá) se posiciona como un destino de lujo ecológico, con parques marinos, selvas nubladas y avistamientos de ballenas jorobadas. Nuevos proyectos hoteleros, como Isla Palenque o el futuro Viceroy Bocas del Toro, y la próxima línea férrea Panamá–David, harán de esta región un imán para el turismo sostenible.

Por su parte, Barbados se reinventa con nuevas rutas aéreas desde Atlanta y Ámsterdam, y con puertos renovados que reciben yates y cruceros boutique. Más allá de las playas del oeste, el Atlántico revela un rostro más salvaje: surf en Bathsheba, senderos costeros y fiestas locales como el Bay Tavern Fish Fry en Martin’s Bay, donde el ron y el mar se encuentran bajo las estrellas.

En Deer Valley (Utah, EE. UU.), 2026 marcará el fin de una era y el inicio de otra. El festival de Sundance celebrará su última edición en el estado mientras el resort amplía su territorio esquiable a más de 4.000 acres, con nuevos teleféricos, restaurantes y tiendas que redefinen el lujo de la montaña.

Medellín, la ciudad que se sigue abriendo camino

Y en América Latina, Medellín se consolida como símbolo de reinvención. Situada entre montañas andinas, la ciudad vibra con parques, teleféricos y una escena nocturna reconocida internacionalmente: en 2025 fue destacada por Time Out como una de las mejores ciudades del mundo para disfrutar la vida nocturna.

Pero el verdadero punto de inflexión, señala la publicación, llegará en 2026 con Wake, un proyecto de 100 millones de dólares que reunirá un hotel de bienestar, residencias, bares y más de una docena de restaurantes. En el corazón de este desarrollo se encuentra Boro, el nuevo restaurante de Jaime David Rodríguez (chef de Celele en Cartagena), donde la biodiversidad colombiana se traducirá en una experiencia culinaria que viaja por el Amazonas, los Andes, el Caribe y la Orinoquía.

El complejo también incluirá el Wake BioHotel, un centro de longevidad que busca ser pionero en América Latina, y nombres destacados de la gastronomía regional como Osso (Perú), Chez Migú, Somos Masa y Krudo Viches y Vinilos. Su apertura, prevista entre marzo y abril de 2026, promete situar a Medellín entre los epicentros gastronómicos del continente.

La lista completa de destinos 2026

Estos son los lugares elegidos por Condé Nast Traveler como los “Best Places to Go in 2026”:

Arusha, Tanzania East Coast, Barbados Brussels, Belgium Chiriquí Province, Panama Deer Valley, Utah, USA Fès, Morocco Gabon Upper Carniola (Gorenjska), Slovenia Guadalajara, Mexico Hong Kong Margaret River, Australia Medellín, Colombia Minas Gerais, Brazil Naoshima, Japan Northern Chilean Patagonia Northern Namibia Oulu, Finland The Peloponnese, Greece Potosí, Bolivia Prince Edward County, Canada Route 66, USA Saadiyat Island, Abu Dhabi Saint-Gervais-les-Bains, France Udaipur, India Uluru, Australia Victoria Falls, Zimbabwe

