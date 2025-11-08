Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo

Viajar con niños a Miami: consejos, lugares imperdibles y experiencias únicas

Conozca por qué Miami (EE.UU.) es el destino ideal para familias: museos, playas, zoológicos y espacios inclusivos que combinan diversión, aprendizaje y cultura para grandes y chicos.

María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
08 de noviembre de 2025 - 11:46 p. m.
Phillip and Patricia Frost Museum of Science.
Phillip and Patricia Frost Museum of Science.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Viajar al extranjero con niños puede parecer una tarea desafiante: equipaje adicional, horarios que deben ajustarse y la necesidad constante de mantener a los pequeños entretenidos. Sin embargo, hay destinos que facilitan el proceso y garantizan experiencias memorables para toda la familia. Miami es uno de ellos. La ciudad del sol combina entretenimiento, aprendizaje y descanso en un solo lugar, ofreciendo una propuesta ideal para padres e hijos.

Conscientes de ello, el Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) elaboró una guía con consejos prácticos y una selección de actividades imperdibles para planear un viaje familiar sin contratiempos.

Vínculos relacionados

Colombia suma 12 nuevas rutas internacionales y fortalece su conectividad aérea
Crucero por el río Magdalena: AmaMelodía inicia operaciones y fortalece el turismo
Wynwood Walls en Miami: arte callejero, murales y cultura para viajeros colombianos

Antes de viajar: preparación para un viaje sin estrés

La clave para un viaje exitoso con niños está en la planificación. Los expertos recomiendan elegir vuelos directos o con escalas cortas para reducir el cansancio y reservar hospedaje con anticipación, especialmente durante temporadas altas como mitad de año o diciembre.

Llevar documentos de identidad y pasaportes actualizados de los menores —así como las autorizaciones notariales cuando solo viaja uno de los padres— es fundamental. Empacar ligero, priorizando ropa cómoda y artículos esenciales, también contribuye a una experiencia más relajada.

¿Por qué Miami es ideal para las familias?

Aunque muchos asocian Miami con playas y compras, la ciudad ofrece mucho más. Su clima cálido durante todo el año simplifica el equipaje, y su ambiente multicultural y bilingüe convierte cada paseo en una oportunidad educativa: los niños pueden escuchar y practicar tanto inglés como español.

Además, sus atracciones están diseñadas para todas las edades. Desde museos interactivos hasta zoológicos y parques naturales, la ciudad permite combinar aprendizaje, diversión y descanso en un mismo itinerario.

Lugares imperdibles para disfrutar con niños

Según el GMCVB, estos son algunos de los sitios que no pueden faltar en una visita familiar:

  • Miami Children’s Museum: Diseñado especialmente para los más pequeños, este espacio promueve el aprendizaje a través del juego con exhibiciones donde los niños pueden “trabajar” como médicos, bomberos o artistas.
  • Venetian Pool: Una piscina histórica de Coral Gables, alimentada con agua de manantial. Ideal para refrescarse en familia y disfrutar de un entorno rodeado de jardines y arquitectura mediterránea.
  • South Pointe Park: Ubicado en el extremo sur de Miami Beach, ofrece playas poco profundas, áreas de juegos, senderos y espacios para picnic. Perfecto para una tarde relajada con vista al mar.
  • Fairchild Tropical Botanic Garden, en Coral Gables: es uno de los jardines tropicales más importantes del mundo. Cuenta con 83 acres de paisajes exóticos, colecciones botánicas y un mariposario que deslumbra a grandes y pequeños. Su compromiso con la conservación le valió el Travelers’ Choice Award 2025.

Consejos prácticos para padres viajeros

  • Visite las atracciones temprano para evitar las horas de mayor sol y las aglomeraciones.
  • Coma ligero y variado: la ciudad cuenta con múltiples restaurantes “family friendly” con menús saludables.
  • Transporte: alquilar un carro puede ser más cómodo si viaja con varios niños, aunque el transporte público también es accesible y seguro.
  • Planifique descansos: alterne días de museos o zoológicos con jornadas tranquilas en la playa o en los parques.

👀🌎📄 (Lea también: Miami, un destino que conquista por sus playas, cultura, lujo y bienestar)

Un destino inclusivo y accesible

Desde 2024, el Greater Miami Convention & Visitors Bureau se convirtió en uno de los Centros Certificados de Autismo™ (CAC), una acreditación otorgada por la Junta Internacional de Normas de Acreditación y Educación Continua (IBCCES). Esto significa que la ciudad se ha preparado para ofrecer accesibilidad y atención especializada a visitantes autistas o con sensibilidad sensorial, así como a sus familias.

Donde todos disfrutan

Viajar con niños no implica renunciar al descanso o la diversión de los adultos. En Miami, los pequeños aprenden y juegan, mientras los padres disfrutan de la gastronomía, el arte o el paisaje frente al mar.

Más que un destino de playa, Miami se consolida como un lugar donde la familia puede compartir, aprender y crear recuerdos inolvidables. Un destino pensado para que viajar con niños sea una experiencia enriquecedora, cultural y sin estrés.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

Viajar con niños a Miami

Turismo en Miami

Turismo en Estados Unidos

GMCVB

Miami

Turismo por el mundo

AbiertoEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.