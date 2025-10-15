Luces, nieve y tradiciones: los mejores destinos de EE. UU. para vivir la Navidad

Leavenworth, Washington State. Foto: Cortesía Brand USA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La época más maravillosa del año llega a Estados Unidos y, de costa a costa, las ciudades se iluminan con el espíritu de la Navidad. Desde el espectáculo del centenario de las legendarias Rockettes en Nueva York hasta la mágica celebración del solsticio de invierno en Alaska, el país se prepara para recibir a locales y visitantes con una oferta festiva tan diversa como sus paisajes.

“La temporada navideña en Estados Unidos se celebra de muchas maneras, moldeada por las tradiciones de las diferentes comunidades en todo el país”, afirma Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA. “Desde las frías y nevadas festividades del norte, hasta las reuniones festivas en las cálidas costas del sur, la variedad de experiencias que se pueden encontrar (a menudo entre distancias cortas) es algo que pocos destinos pueden ofrecer.”

Brillo y tradición en la Costa Este

En Valley Forge, Pensilvania, Hanukkah se celebra con dos ceremonias de encendido de Menorá: en Station Plaza (Suburban Square), con sidra caliente y manualidades; y en Railroad Plaza (Lansdale), el 26 de diciembre, con música, donas y chocolate caliente.

En Washington, D.C., la Menorá más grande del mundo se ilumina frente a la Casa Blanca, acompañada de ocho días de festividades con comida típica y actividades para toda la familia.

El espíritu escocés regresa a Alexandria, Virginia, con el 54º Desfile Anual de Navidad Escocesa y el 25º Desfile de Luces en Botes, donde embarcaciones decoradas iluminan el río Potomac.

En Nantucket, Massachusetts, el Christmas Stroll transforma las calles adoquinadas en un cuento invernal del 5 al 7 de diciembre, mientras que en Nueva York, el Christmas Spectacular de las Radio City Rockettes celebra su centenario desde el 6 de noviembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026.

La dulce competencia llega a Asheville, Carolina del Norte, con la Competencia Nacional de Casas de Jengibre, abierta al público del 18 de noviembre al 4 de enero, mientras que en Frostburg, Maryland, el Storybook Holiday llena las calles de duendes, desfiles y una batalla de bolas de nieve el 6 de diciembre.

Magia del Medio Oeste

En Frankenmuth, Michigan, conocida como la “Pequeña Baviera”, las luces y la nostalgia invaden cada rincón, desde mercados festivos hasta la famosa tienda Bronner’s Christmas Wonderland.

El espíritu ciclista y navideño se combina en el Santa Cycle Rampage de Wisconsin, donde cientos de ciclistas disfrazados de Santa recorren Milwaukee y Madison.

En Oklahoma City, el hotel Colcord sorprende con Dasher’s Den, un speakeasy pop-up decorado para la ocasión con cócteles y dulces de temporada.

Mientras tanto, Kansas City, Missouri, revive la magia del cine con la Hallmark Christmas Experience, del 28 de noviembre al 21 de diciembre, un evento que recrea un pueblo navideño digno de una película romántica.

El encanto del Sureste: de las playas a los renos

En Jacksonville Beach, Florida, el evento Deck the Chairs decora más de 40 sillas de salvavidas con luces y motivos festivos frente al mar.Más al norte, el Pendleton Christkindlmarkt en Carolina del Sur recrea la atmósfera de los mercados alemanes medievales.

En Sarasota, Florida, la tradicional Pineapple Drop celebra el Año Nuevo con la caída de una piña luminosa, mientras que Nashville, Tennessee, recibe el 2026 con música y fuegos artificiales durante el Jack Daniel’s New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash.

En Bowling Green, Kentucky, la Reindeer Farm ofrece una experiencia mágica con renos reales, chocolate caliente y la visita de Santa y la Señora Claus.

Espíritu navideño en el Noroeste Pacífico

Seattle, Washington, acoge dos de las celebraciones más queridas: el Julefest: A Nordic Christmas Celebration y el Seattle Christmas Market, que transforma el Seattle Center en un pueblo festivo bajo la icónica Space Needle.

En Portland, Oregón, los Portland Christmas Ships desfilan iluminando los ríos Columbia y Willamette, una tradición que brilla desde 1954.

Celebraciones con sabor del Suroeste

En Pasadena, California, el legendario Tournament of Roses Parade del 1 de enero celebra el nuevo año con coloridos carros alegóricos y el tradicional partido del Rose Bowl.

En Chandler, Arizona, el singular Tumbleweed Tree —hecho con más de 1,200 arbustos rodantes y 30 kilos de brillantina— ilumina el cielo el 6 de diciembre.

En Las Cruces, Nuevo México, el Chile Drop pone un toque picante a la medianoche del 31 de diciembre con la caída de un chile gigante que puede ser rojo o verde, según el voto popular.

Y en Breckenridge, Colorado, el Ullr Fest (18 al 20 de diciembre) invita a brindar con cascos vikingos en honor al dios nórdico de la nieve.

Navidades tropicales y boreales

En Puerto Rico, la Navidad se vive como en ningún otro lugar: 45 días de música, comida y tradición que culminan con el Día de Reyes y las Octavitas.

En Hawái, Santa Claus se convierte en Kanakaloka, cambia su trineo por una canoa y reparte sonrisas al ritmo del tradicional “Mele Kalikimaka”.

En el extremo norte, Fairbanks, Alaska, celebra el Solsticio de Invierno con fuegos artificiales, música, artesanías y la danza natural de las auroras boreales.

Una invitación a celebrar

Con luces, nieve o arena, Estados Unidos ofrece experiencias únicas para celebrar la temporada navideña. Desde tradiciones centenarias hasta eventos modernos, cada rincón del país refleja el espíritu festivo que hace de esta época algo verdaderamente mágico.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.