Madrid será la nueva sede global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) anunció que España, y específicamente la ciudad de Madrid, será la nueva sede de su Oficina Global, luego de que su Comité Operativo aprobara la decisión por unanimidad tras una exhaustiva revisión estratégica.

La elección de Madrid responde a la necesidad del WTTC de maximizar el potencial del sector de viajes y turismo a nivel mundial, fortaleciendo su liderazgo global mediante una mayor participación de sus miembros, una promoción internacional de primer nivel, mayor acceso al talento global y una operación más eficiente.

España se impuso frente a otras candidaturas de alto perfil, entre ellas Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia y Suiza. El proceso de evaluación se basó en seis criterios clave: costos de alquiler y operación, entorno fiscal y competitividad, agilidad en visados y permisos de trabajo, apoyo gubernamental, costo de vida para atraer talento y cercanía con organizaciones internacionales.

Los 17 integrantes del Comité Operativo coincidieron en que Madrid ofrece la propuesta más atractiva, gracias a su entorno empresarial competitivo, un marco fiscal más favorable, procesos de visado más ágiles, menores costos operativos y un sólido respaldo del gobierno español.

Además, factores como las restricciones derivadas del Brexit influyeron para que el Reino Unido perdiera atractivo como sede, en un momento en el que el WTTC busca mayor agilidad y una perspectiva verdaderamente internacional.

Con esta decisión, el WTTC tendrá acceso inmediato a un mercado de cerca de 350 millones de profesionales calificados en la región, así como una mayor proximidad a organismos internacionales, lo que facilitará una colaboración más estructurada. La conectividad aérea de Madrid, a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y las sinergias con entidades como ONU Turismo fueron también determinantes.

La nueva oficina será un eje central dentro de la red global del WTTC y reforzará sus actividades de investigación, defensa del sector y vinculación con sus miembros a escala internacional.

Manfredi Lefebvre, presidente del Consejo de Administración del WTTC, destacó que esta decisión marca un punto de inflexión para la organización. “Establecer nuestra Oficina Global en España nos permitirá operar de manera más eficiente, ofrecer mayor valor a nuestros miembros y acceder al mejor talento global, con el firme respaldo del gobierno español. El 2026 será un año de transformación para el WTTC”, afirmó.

Por su parte, Gloria Guevara, CEO y presidenta interina del WTTC, agradeció el apoyo del gobierno español y subrayó la relevancia del país en la industria turística. “España entiende la enorme contribución del turismo al crecimiento económico y al empleo. Estar en Madrid nos permitirá fortalecer nuestra relación con los miembros y desempeñar un papel clave en el asesoramiento de políticas que impulsen el desarrollo sostenible del sector”, señaló.

Con esta designación, Madrid refuerza su posicionamiento como capital global del turismo y España consolida su liderazgo internacional en una industria estratégica para la economía mundial.

