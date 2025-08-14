Más de 1.000 empresarios se reunirán en el Congreso Nacional de Anato en Medellín

Históricamente, el 60 % de los asistentes a este escenario es compuesto por agencias de viajes y turismo, operadoras y hoteles. Foto: Cortesía Anato

El Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, organizado por Anato, celebrará su edición número 29 en Medellín los próximos 21 y 22 de agosto. El evento reunirá a más de 1.000 empresarios y líderes del sector, consolidándose como el escenario académico más importante para el intercambio de ideas y la construcción de estrategias que impulsen la evolución y transformación del turismo en Colombia.

Con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), la cita contará con la participación de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales; el presidente del Senado, Lidio García; conferencistas nacionales e internacionales; y representantes de agencias de viajes, hoteles, aerolíneas y empresas de asistencia.

Durante las dos jornadas, además de las conferencias, se desarrollarán paneles con precandidatos presidenciales y congresistas, generando un espacio de diálogo directo con tomadores de decisiones y expertos del sector.

En la última década, el número de participantes ha crecido más del 100 %, reflejando la relevancia de esta plataforma estratégica para fortalecer relaciones, innovar en productos y servicios, y conocer las tendencias globales en turismo.

“Cada año vemos cómo crece el interés y el compromiso de todos los que hacemos parte del sector, reconociendo la importancia de la industria de los viajes como motor de progreso para el país, y el potencial que aún nos falta por explotar de forma responsable y sostenible”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Históricamente, el 60% de los asistentes ha sido compuesto por agencias de viajes, operadoras y hoteles, lo que refuerza la generación de sinergias y la competitividad en el sector.

La agenda académica de este año abordará temas clave como marketing digital, inteligencia artificial, estrategias de venta, servicio al cliente, innovación, motivación y liderazgo, con el objetivo de impactar directamente en la calidad de las experiencias turísticas en el país.

