Más de 25 nuevas razones para eligir a Orlando, EE.UU., como su próximo destino

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, el primer pabellón de exhibición del “otro mundo” de Epcot, que se inaugura en el verano, presenta una nueva montaña rusa que gira 360 grados para enfocarse en la acción, incluyendo el primer lanzamiento inverso en una montaña rusa Disney.

Disney’s Animal Kingdom abrirá un nuevo show, “Finding Nemo: The Big Blue... and Beyond,” recreando escenas de la película “Buscando a Dory”.