Más vuelos para fin de año: Clic regresa a Cartagena y refuerza rutas turísticas

Clic retomará sus vuelos a Cartagena durante la temporada de fin de año con conexiones directas desde cinco ciudades del país. Foto: Getty Images

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Con miras a la temporada de fin de año, cuando aumenta la demanda de viajes en el país, Clic anunció la apertura de ventas de sus rutas vacacionales para diciembre de 2026 y enero de 2027. La operación incluye el regreso de vuelos hacia Cartagena y el fortalecimiento de la conectividad con destinos turísticos y regionales.

La principal novedad es el retorno de Cartagena a la red de la aerolínea durante la temporada alta. Aunque el destino no hace parte de su operación regular, entre diciembre y enero contará con vuelos directos desde Medellín (a través del aeropuerto Olaya Herrera), Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y Pereira, ampliando las opciones para quienes planean viajar al Caribe colombiano durante las festividades.

La programación especial también contempla un refuerzo de la oferta hacia Tolú, uno de los destinos más buscados del Golfo de Morrosquillo para la temporada vacacional. La aerolínea ofrecerá vuelos desde Manizales, Pereira y Medellín (Olaya Herrera). En esta última ruta alcanzará hasta siete frecuencias diarias entre el 25 de diciembre y el 12 de enero, en respuesta al incremento esperado de pasajeros.

En el Pacífico colombiano, Clic operará vuelos directos entre Cali y Quibdó, así como entre Quibdó y Apartadó, con el objetivo de facilitar la movilidad entre estas regiones durante las vacaciones de fin de año.

“Esta temporada queremos que más colombianos viajen de forma fácil y conveniente, con rutas directas, tarifas competitivas y beneficios incluidos, como equipaje y elección de asiento sin costo adicional, para disfrutar cada trayecto desde el primer momento”, afirmó Laura Satizabal, líder de mercadeo de Clic Air.

Los tiquetes para estas rutas ya están disponibles a través de la página web de la aerolínea, su call center, puntos de venta y agencias de viajes, permitiendo a los viajeros planificar con anticipación sus desplazamientos para Navidad, Año Nuevo y el puente de Reyes.

Con esta operación estacional, la compañía busca responder al aumento de la demanda propia de la temporada y fortalecer la conectividad aérea entre regiones, impulsando el turismo hacia algunos de los destinos más visitados del país.

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