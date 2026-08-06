Cuatro hoteles colombianos, entre los mejores de Centro y Sudamérica, según Travel + Leisure

W Bogotá fue reconocido como el mejor hotel de Colombia y el sexto mejor de Centro y Sudamérica. Foto: Cortesía: W Bogotá

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W Bogotá fue reconocido como el mejor hotel de Colombia y el sexto mejor de Centro y Sudamérica en los World’s Best Awards 2026, premios otorgados por la revista Travel + Leisure con base en las votaciones de miles de viajeros de todo el mundo.

En esta edición, el hotel alcanzó una calificación de 98,66 puntos, resultado que le permitió liderar el ranking nacional y ubicarse entre las propiedades mejor valoradas de la región, consolidando su posición dentro del segmento de la hospitalidad de lujo en Latinoamérica.

El listado regional fue encabezado por Sofitel Legend Casco Viejo, de Ciudad de Panamá (Panamá); Hotel Fasano Rio de Janeiro, de Río de Janeiro (Brasil); Miraflores Park, A Belmond Hotel, de Lima (Perú); Monasterio, A Belmond Hotel, de Cusco (Perú); y Hotel La Compañía Casco Antiguo, también ubicado en Ciudad de Panamá (Panamá). W Bogotá ocupó el sexto lugar y fue el hotel colombiano mejor clasificado.

Además de W Bogotá, otros tres establecimientos del país figuraron entre los mejores hoteles de Centro y Sudamérica según los lectores de Travel + Leisure: Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá, en la octava posición; Grand Hyatt Bogotá, en el décimo lugar; y Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, que ocupó el puesto 14 del ranking regional.

Los World’s Best Awards son considerados uno de los principales referentes del sector turístico, ya que reconocen hoteles, resorts, destinos, aerolíneas, cruceros y experiencias de viaje a partir de las opiniones de los propios viajeros, quienes evalúan aspectos como el servicio, las instalaciones, el diseño, la gastronomía y la experiencia general de hospedaje.

El reconocimiento también refleja la creciente presencia de Colombia en los listados internacionales de turismo de lujo y posiciona a Bogotá como un destino competitivo para viajeros nacionales e internacionales que buscan experiencias de alto nivel.

La cadena destacó que este resultado responde a su apuesta por ofrecer una propuesta de hospitalidad que combina diseño contemporáneo, gastronomía, bienestar y experiencias personalizadas para sus huéspedes.

W Hotels forma parte del portafolio de Marriott International y cuenta con cerca de 60 hoteles alrededor del mundo, una marca reconocida por su enfoque en el lujo contemporáneo y las experiencias inspiradas en la cultura local.

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