Medellín consolida su proyección global tras un año de reconocimientos internacionales

Medellín ha logrado una proyección global basada en una oferta auténtica y en constante evolución. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 2025 marcó un punto alto en la proyección internacional de Medellín. La ciudad fue protagonista en reconocidos listados globales, galardones turísticos y menciones en medios de gran influencia, consolidándose como un destino atractivo, creativo y competitivo en el escenario mundial. Estos logros reflejan un trabajo articulado entre instituciones, empresarios y comunidades, y ratifican el avance hacia un modelo turístico sostenible y de alto impacto.

Uno de los reconocimientos más recientes llegó de la mano de Condé Nast Traveler, que incluyó a Medellín en su lista de las 10 mejores ciudades del mundo para ir a comer en 2026. La publicación destacó la capacidad de la ciudad para innovar en sabores, fusionar tradición y vanguardia, y ofrecer experiencias gastronómicas auténticas que dialogan con la identidad local. Con esta mención, Medellín se posiciona como un destino culinario emergente de alcance global, atractivo para viajeros en busca de propuestas memorables.

La capital antioqueña también fue distinguida en los Travellers’ Choice 2025 – Lo Mejor de lo Mejor, uno de los reconocimientos más relevantes otorgados por TripAdvisor a partir de millones de opiniones de viajeros en todo el mundo. Este galardón resalta la alta valoración de las experiencias ofrecidas en la ciudad y evidencia la satisfacción de los visitantes, así como la calidad del servicio y el fortalecimiento de la oferta turística local.

A estos logros se sumó la mención de Forbes, que incluyó a Medellín entre los destinos recomendados a nivel mundial para 2026. El medio resaltó aspectos como el desarrollo urbano, la creatividad de sus industrias, la agenda cultural, la capacidad para albergar eventos internacionales y la transformación social, posicionando a la ciudad como un referente regional en turismo experiencial.

El prestigio alcanzado por el Bureau de Medellín y Antioquia también fue clave en este reconocimiento global. En 2025, la entidad fue galardonada en los World Travel Awards como World’s Leading City Tourist Board, recibió una nominación en los Stella Awards como el único bureau latinoamericano destacado y obtuvo la certificación DMAP, uno de los estándares internacionales más exigentes para la gestión de destinos turísticos. Estos reconocimientos validan el trabajo institucional y la apuesta por una promoción técnica, responsable y estratégica.

Durante todo el año, diversos ránkings y publicaciones internacionales destacaron a Medellín por su capacidad para atraer visitantes, innovar en experiencias, dinamizar su escena cultural y consolidar un ecosistema turístico sólido y articulado. El balance de 2025 deja claro que la ciudad ha logrado una proyección global basada en una oferta auténtica y en constante evolución.

El cierre del año encuentra a Medellín más visible, recomendada y admirada que nunca. Más allá del reconocimiento, estos logros abren nuevas oportunidades de posicionamiento para 2026. Para el Bureau de Medellín y Antioquia, las distinciones representan un impulso para continuar promoviendo el destino con visión estratégica, fortaleciendo alianzas y proyectando al mundo la esencia y el potencial del territorio.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.