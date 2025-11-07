Medellín se suma a la red de destinos de Air Transat con nueva ruta desde Toronto

La ruta Toronto–Cartagena–Medellín operará los jueves y sábados en sentido hacia Colombia, y los viernes y domingos en el trayecto de regreso a Canadá. Foto: Pixabay

Desde el 1 de noviembre de 2025, la aerolínea canadiense Air Transat conecta a Toronto con Medellín, vía Cartagena, en una operación que refuerza su presencia en Colombia y amplía las opciones de conexión aérea entre ambos países.

La nueva ruta, que operará dos veces por semana hasta el 11 de abril de 2026, complementa la conexión Montreal–Cartagena, vigente en la misma temporada con tres frecuencias semanales. Con esta apertura, Air Transat incorpora por primera vez a Medellín dentro de su red de destinos internacionales.

La capital antioqueña se consolida así como uno de los destinos más atractivos del país, reconocida por su infraestructura moderna, clima privilegiado y una oferta turística centrada en la innovación, la cultura y la sostenibilidad.

La puesta en marcha de esta operación fue posible gracias al trabajo conjunto entre Air Transat, ProColombia, la Alcaldía de Medellín, Airplan, el Bureau de Medellín y las entidades regionales de turismo, que impulsan la promoción internacional de la ciudad.

“La llegada de Air Transat a Medellín representa un paso importante para el fortalecimiento del turismo en Colombia. Esta nueva conexión refleja la confianza del mercado internacional en la oferta del país y abre la puerta a mayores oportunidades para el turismo, la inversión y los negocios”, destacó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Caballero también anunció que se implementará una estrategia conjunta de promoción con los principales actores del sector aéreo y turístico, con el objetivo de posicionar la ruta como una opción atractiva para los viajeros canadienses interesados en experiencias de naturaleza, bienestar y cultura en Colombia.

Por su parte, Sara Ramírez Restrepo, gerente general de Airplan, celebró la llegada de la aerolínea a la región: “Que Air Transat haya escogido al aeropuerto José María Córdova como puerta de entrada a Medellín nos llena de orgullo. Esta se convierte en la ruta número 22 operada desde nuestro terminal, fortaleciendo la conectividad con un mercado clave para el turismo y la economía nacional”.

La ruta Toronto–Cartagena–Medellín operará los jueves y sábados en sentido hacia Colombia, y los viernes y domingos en el trayecto de regreso a Canadá. El vuelo inaugural aterrizó en Medellín el 1 de noviembre, y el primero de retorno partió el 2 de noviembre hacia Toronto.

El incremento de la conectividad responde al creciente interés del mercado canadiense por los destinos colombianos. Según cifras del sector, el número de visitantes procedentes de Canadá aumentó un 8,2 % entre 2023 y 2024, y entre enero y agosto de 2025 creció un 2 % frente al mismo periodo del año anterior.

Estos resultados confirman a Colombia como un destino seguro, diverso y competitivo, y a Medellín como una ciudad que continúa ganando protagonismo en el panorama turístico internacional.

