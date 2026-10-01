Medellín tendrá nueva ruta directa a Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, capital de Argentina, tiene una vitalidad cultural única para distintos gustos, edades y presupuestos. Foto: Cortesía Visit Argentina

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Medellín ampliará su conectividad aérea internacional con una nueva ruta directa a Buenos Aires operada por JetSmart. La aerolínea anunció que comenzará a cubrir este trayecto a partir del próximo 12 de noviembre, con cinco frecuencias semanales y una oferta de 1.860 sillas cada semana.

La conexión se convierte en la primera operación directa de JetSmart entre Colombia y Argentina y busca ampliar las alternativas de viaje entre ambos países para pasajeros de turismo, negocios y visitas a familiares y amigos. Los tiquetes, según la línea aérea, estarán disponibles desde COP 901.765, con impuestos y tasas incluidos, de acuerdo con las condiciones de la aerolínea.

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La nueva ruta también fortalece el papel de Medellín dentro de la red de JetSmart, que busca utilizar la ciudad como un punto de conexión para viajeros procedentes de otros mercados de Suramérica interesados en llegar a destinos colombianos y del Caribe.

“Esta nueva operación entre Medellín y Buenos Aires fortalece la conectividad de Colombia con la región. Medellín se consolida como un punto de conexión fundamental en nuestra red”, afirmó Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSmart en Colombia.

La apertura de esta ruta se da en un contexto de expansión de la aerolínea en el mercado colombiano. Durante el primer semestre de 2026, JetSmart movilizó más de 250.000 pasajeros internacionales desde y hacia Colombia, según cifras entregadas por la compañía.

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Además de la nueva conexión con Argentina, la aerolínea cuenta actualmente con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos en Colombia y conexiones internacionales desde el país hacia diferentes destinos de Suramérica y el Caribe.

Para Medellín, la llegada de la nueva ruta representa una oportunidad para ampliar su presencia en el mercado turístico argentino y fortalecer los intercambios entre ambas ciudades.

La operación entre Medellín y Buenos Aires fortalece la conectividad regional. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín y Bureau de Medellín

“Una nueva ruta internacional representa mucho más que una conexión entre dos ciudades: abre oportunidades para atraer nuevos viajeros, fortalecer el intercambio turístico y acercar a Medellín a mercados estratégicos”, señaló Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau de Medellín y Antioquia.

Por su parte, Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, destacó que la conexión permitirá profundizar los vínculos turísticos, culturales y comerciales entre las dos ciudades.

Con esta nueva operación, Medellín suma una alternativa directa para viajar a Buenos Aires, mientras JetSMART continúa ampliando su red desde Colombia. La aerolínea opera con una flota de aeronaves Airbus A320neo y A321 y mantiene una alianza con American Airlines que permite a sus pasajeros acumular y redimir millas a través del programa AAdvantage.

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