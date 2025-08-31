Medellín y Antioquia, destinos ideales para congresos y eventos internacionales

Medellín concentra una oferta diversa de “venues” que se adaptan a todo tipo de reuniones. El principal escenario es Plaza Mayor. Foto: Cortesía Red Nacional de Bureaux

Medellín y Antioquia se consolidan como referentes en la realización de eventos nacionales e internacionales gracias a una combinación única de infraestructura, conectividad, cultura y experiencias para los asistentes. Así lo asegura Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau de Medellín, quien destaca los atributos que hacen del territorio un destino competitivo y atractivo para los organizadores de reuniones.

Infraestructura y conectividad de primer nivel

“El clima primaveral estable, entre 16 °C y 26 °C, garantiza condiciones ideales durante todo el año”, explica Cardona. La región cuenta con más de 100 recintos tradicionales, 60 espacios no convencionales, 500 hoteles con 27 mil habitaciones y 44 mil camas disponibles, sumados a 9 mil restaurantes y 4 mil bares. Entre ellos, Plaza Mayor se destaca como el principal centro de convenciones, con capacidad para recibir a más de 20 mil asistentes simultáneamente.

Medellín es también la segunda ciudad de Colombia con más llegadas internacionales, con 24 rutas directas a 15 países. Solo en el primer semestre de 2025, el Aeropuerto José María Córdova registró la llegada de 954.632 pasajeros, más de la mitad visitantes no residentes. En total, la ciudad recibe cerca de 1,3 millones de turistas internacionales al año, consolidando su posición como hub de reuniones en el país.

Cultura, identidad y experiencias transformadoras

Lo que distingue a Antioquia frente a otros destinos latinoamericanos no es solo su infraestructura, sino su capacidad de innovación y resiliencia. Medellín ha pasado de enfrentar enormes retos sociales a convertirse en un referente global de urbanismo social, una narrativa que inspira confianza y aporta significado a los eventos que se realizan en la región.

“La hospitalidad y amabilidad de nuestra gente, sumadas a la diversidad geográfica del departamento, permiten que cada congreso deje un legado social, cultural o ambiental”, asegura Cardona. Esta combinación convierte cada evento en una experiencia cercana y enriquecedora. Los asistentes pueden explorar la cultura urbana en la Comuna 13, admirar el macro mural Constelaciones en Manrique o visitar pueblos patrimonio como Santa Fe de Antioquia y Jardín.

La gastronomía, reconocida internacionalmente por su calidad y variedad, también enriquece la experiencia de los visitantes. Time Out posicionó a Medellín entre las 20 mejores ciudades del mundo para comer en 2025, destacando desde la cocina tradicional paisa hasta propuestas contemporáneas y de autor. Además, la naturaleza cercana, con el Jardín Botánico y el Parque Arví, ofrece espacios de integración y esparcimiento para los asistentes.

Diversidad de escenarios y modernización tecnológica

Medellín concentra grandes centros de convenciones y ferias, auditorios académicos y espacios culturales, mientras que el Oriente antioqueño ofrece hoteles campestres, locaciones al aire libre y escenarios patrimoniales que amplían la oferta para eventos corporativos y sociales de tamaño medio. Los recintos más emblemáticos cuentan con certificaciones LEED Oro, garantizando eficiencia energética y sostenibilidad.

En materia tecnológica, muchos espacios han incorporado soluciones para eventos híbridos, con conectividad de alta velocidad, traducción simultánea y plataformas de streaming que permiten conectar públicos locales e internacionales en tiempo real. Asimismo, se ha trabajado en la experiencia del asistente, integrando áreas de networking, gastronomía, cultura y naturaleza, lo que transforma cada evento en una vivencia memorable.

Legado y sostenibilidad: un modelo pionero

Medellín y Antioquia han desarrollado un modelo integral que no solo busca atraer eventos de alto nivel, sino que también promueve un impacto positivo en la comunidad. El Programa de Legado garantiza que los congresos y ferias generen beneficios sociales, culturales y ambientales. Esta iniciativa ha sido reconocida internacionalmente y está nominada a los World Sustainable Travel & Hospitality Awards 2025.

“La combinación de conectividad aérea y terrestre, oferta hotelera, infraestructura moderna y experiencias culturales y naturales nos convierte en un destino ideal para todo tipo de reuniones”, concluye Cardona. Con estas fortalezas, Medellín y Antioquia no solo acogen eventos, sino que los potencian, ofreciendo una experiencia integral que conecta a los asistentes con la transformación social, cultural y ambiental de la región.

