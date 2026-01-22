Miami se consolida como destino clave para los colombianos rumbo al Mundial 2026

El partido entre Colombia y Portugal, que se disputará en Miami, lidera la solicitud de entradas del Mundial 2026, según datos de la FIFA. Foto: EFE - Ángel Colmenares

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empieza a sentirse en el mercado turístico y aéreo entre Colombia y Estados Unidos, particularmente en Miami, una de las sedes del torneo y escenario del partido de fase de grupos entre Colombia y Portugal, programado para el próximo 27 de junio. Aunque no existen cifras oficiales que indiquen cuántas reservas aéreas se han realizado exclusivamente por motivo del Mundial, los indicadores del mercado muestran un aumento contundente en la demanda: tras el anuncio de las sedes y el calendario de la selección colombiana, plataformas como Kayak reportaron que las búsquedas de vuelos desde Colombia hacia Miami se triplicaron y que el precio promedio del trayecto Bogotá–Miami aumentó cerca de un 25 %.

El fenómeno no es aislado. La FIFA informó que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026 y que el encuentro entre Colombia y Portugal en Miami fue el partido más solicitado de la fase de grupos, incluso por encima de la final, reflejando un interés global sin precedentes que impacta directamente la demanda de viajes hacia esa ciudad.

Para Miami, ser una de las sedes del torneo representa una oportunidad estratégica de proyección internacional. Según Mathew Ratner, Senior Director of Sports and Entertainment Tourism del Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), la Copa Mundial pone a Miami y Miami Beach en el centro del escenario global. “La Copa Mundial más reciente, celebrada en 2022, captó la atención de más de 5.000 millones de personas en todo el mundo. Este evento atraerá nuevos visitantes y generará un impacto positivo y duradero no solo en el turismo, sino también en la economía local, fortaleciendo aún más la reputación de Miami como una de las principales ciudades del mundo para albergar grandes eventos deportivos internacionales”, le dijo Ratner a El Espectador.

La ciudad llega a este reto con cifras récord. Solo en 2024, Miami recibió más de 28 millones de visitantes, la cifra más alta registrada en un solo año, generando más de USD 22.000 millones en gasto turístico y USD 2.200 millones en ingresos fiscales, lo que consolidó al destino como el principal mercado turístico de Florida y uno de los más relevantes de Estados Unidos. Ratner destacó que más de 209.000 empleos están vinculados a la actividad turística, lo que permite ofrecer servicios de alta calidad a visitantes de todo el mundo. De cara a 2026, la ciudad continúa fortaleciendo su infraestructura, capacidad hotelera y servicios para garantizar una experiencia segura, eficiente e inolvidable durante el Mundial.

Colombia ocupa un lugar clave en esta dinámica. En 2024, el país se ubicó entre los principales mercados internacionales de Miami, con más de 434.000 visitantes, lo que representó un crecimiento interanual del 8 %. “Miami es una segunda casa para los colombianos”, señaló Ratner, quien subrayó que la estrecha relación cultural, la grande diáspora colombiana, la pasión por el fútbol y la sólida conectividad aérea entre ambos países anticipan un incremento significativo en la demanda de vuelos, alojamiento y experiencias turísticas en torno a partidos de alto perfil como el de Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, un escenario de clase mundial que albergará varios encuentros del torneo.

El Mundial también abre la puerta a nuevas oportunidades para fortalecer la conectividad aérea entre Colombia y Miami. De acuerdo con el GMCVB, la alta demanda generada por la afición colombiana incentivará a las aerolíneas a aumentar frecuencias, operar vuelos adicionales y evaluar la apertura de rutas temporales o incluso permanentes, lo que facilitará los viajes, mejorará la accesibilidad del destino y permitirá un crecimiento sostenido del turismo incluso después de finalizado el evento.

Más allá de los estadios, Miami busca ofrecer una experiencia integral a los aficionados. El destino combina fútbol, cultura, gastronomía y naturaleza, con una oferta pensada para que los visitantes se sientan como en casa. Barrios como Doral, Little Havana, Brickell y Wynwood, una amplia gastronomía colombiana, experiencias de arte y música, una vibrante vida nocturna y múltiples actividades al aire libre hacen parte del atractivo, junto con una atmósfera futbolera que incluirá “fan fest” en Bayfront Park, bares deportivos y celebraciones multiculturales que invitan a extender la estadía y vivir la ciudad como un destino vacacional completo.

Para Ratner, uno de los mayores aportes del Mundial 2026 será su legado. Además de fortalecer la infraestructura, la conectividad aérea y la capacidad hotelera, el evento dejará un impacto intangible: “El deporte actúa como un poderoso catalizador de conexión humana, posicionando a Miami como un punto de encuentro multicultural donde convergen pasiones, identidades y diversos estilos de vida”. En ese contexto, Greater Miami y Miami Beach se preparan para recibir con orgullo a los aficionados colombianos, con la calidez, el ritmo y la afinidad cultural que han convertido a la ciudad en “la región más al norte de América Latina” y en un hogar lejos de casa para miles de visitantes de Colombia.

