Mujeres impulsan el turismo en Bogotá: así viajan y lideran el sector

Las mujeres se consolidan como una fuerza clave en el turismo de Bogotá. No solo participan activamente como viajeras, sino también como emprendedoras, trabajadoras y líderes empresariales dentro de la industria. Así lo revela el estudio Mujeres y su papel en el turismo de Bogotá, presentado por el Observatorio de Turismo de la ciudad.

Durante 2025, cerca del 45 % de los turistas internacionales que llegaron a la capital fueron mujeres, mientras que en el turismo nacional su participación alcanzó 44,6 %. Estas cifras reflejan el peso de las viajeras dentro del movimiento turístico hacia Bogotá y su influencia en la dinámica del sector.

El estudio también identifica de dónde provienen las visitantes. Entre las turistas internacionales destacan principalmente viajeras de Estados Unidos, México y España, mientras que en el turismo nacional las mujeres que llegan a Bogotá provienen en mayor medida de Antioquia, Valle del Cauca y Santander.

Las motivaciones para viajar también muestran diferencias entre los dos segmentos. En el caso de las turistas internacionales, la mitad viaja por vacaciones, recreación u ocio, lo que confirma el atractivo de la ciudad como destino cultural y urbano. Entre las visitantes nacionales, en cambio, el motivo predominante es la visita a familiares y amigos, seguido por viajes por trabajo y salud.

Una vez en la ciudad, las experiencias que más buscan las turistas internacionales están relacionadas con la gastronomía y la cultura, actividades que concentran la mayor participación dentro de su agenda de viaje. También destacan las experiencias de naturaleza y las compras, lo que evidencia un interés por explorar distintas facetas de la oferta turística de la capital.

En términos de gasto, la alimentación concentra la mayor parte del presupuesto de las visitantes, seguida de servicios culturales, recreativos y alojamiento. En el caso de las turistas nacionales, el gasto también se concentra en alimentación y transporte interno, lo que refleja un patrón de consumo distinto al de las visitantes internacionales.

El informe también muestra diferencias en las formas de alojamiento. Mientras la mayoría de las turistas nacionales se hospeda en viviendas de familiares o amigos, las visitantes internacionales se distribuyen de manera más equilibrada entre hoteles y este tipo de alojamientos. En ambos casos, la estancia más común se ubica entre cuatro y siete noches.

Más allá de su rol como visitantes, las mujeres también tienen una presencia creciente en el tejido empresarial del turismo. En 2025, el 45,6 % de las empresas del sector en Bogotá estaban lideradas por mujeres, lo que evidencia avances hacia una mayor participación femenina en la actividad económica del sector.

En el mercado laboral, las mujeres representan cerca del 47,8 % del empleo turístico en la ciudad y registran niveles de formalización laboral superiores a los de los hombres. Sin embargo, el estudio también advierte que persisten brechas salariales, con mayor concentración femenina en los rangos de ingresos más bajos.

Para Turismo Bogotá, estos resultados permiten identificar avances importantes en participación y liderazgo femenino, pero también desafíos pendientes para consolidar un sector más equitativo e inclusivo.

