Mujeres que viajan solas: la tendencia turística que crece en Colombia

Viajar sola ya no es una excepción ni una rareza dentro del turismo. Para miles de mujeres se ha convertido en una decisión consciente asociada a la independencia, el bienestar y la búsqueda de experiencias personales. En Colombia, esta transformación empieza a reflejarse con claridad en el mercado turístico, donde agencias y operadores registran un crecimiento sostenido de reservas individuales hechas por mujeres.

Jaime Ulloa, gerente de la agencia Viajes Circular, asegura que el cambio en los hábitos de viaje es evidente. “En el último año hemos visto un crecimiento constante en la demanda de viajes individuales por parte de mujeres. Ya no se trata únicamente de grupos o viajes familiares; cada vez más mujeres toman la decisión de viajar solas”, afirma.

La tendencia, sin embargo, no es exclusiva del país. A nivel internacional, distintos estudios evidencian el creciente protagonismo femenino en el turismo. Según Bank of America Global Research, el 64 % de los viajeros en el mundo son mujeres y, dentro de ese grupo, el 85 % corresponde a mujeres que viajan solas. Este fenómeno ha impulsado un aumento del 230 % en la oferta de tours y paquetes exclusivos para ellas en los últimos años.

Un perfil con mayor poder de decisión

Para los operadores turísticos, el auge de este segmento también refleja cambios sociales más amplios. De acuerdo con Ulloa, el perfil de la mujer viajera ha evolucionado de forma significativa en la última década.

“Hoy hablamos de mujeres económicamente autónomas que buscan experiencias confortables y seguras. Destinan una parte importante de su presupuesto a alojamientos bien ubicados y a actividades que les aporten valor”, explica.

El estereotipo de la mochilera joven que recorre el mundo con bajo presupuesto empieza a perder protagonismo. En cambio, crece el número de mujeres mayores de 35 años que viajan solas y priorizan comodidad, seguridad y experiencias personalizadas.

Entre sus intereses destacan los viajes culturales y gastronómicos, así como los planes orientados al descanso y la desconexión. Destinos de playa, spas y experiencias en contacto con la naturaleza son algunas de las opciones más buscadas.

Destinos más buscados

En el caso colombiano, las preferencias se concentran tanto en destinos de sol y playa como en ciudades con amplia oferta cultural. Según datos de Viajes Circular, a nivel nacional los destinos preferidos por mujeres que viajan solas son San Andrés, Cartagena y Santa Marta.

En el plano internacional, las búsquedas se orientan principalmente hacia destinos turísticos consolidados y con infraestructura para viajeros independientes. Entre los más solicitados aparecen Punta Cana (República Dominicana), Milán (Italia), París (Francia) y Atenas (Grecia).

Para Ulloa, viajar sola también tiene un componente de crecimiento personal. “La experiencia de viajar sin compañía no solo responde al deseo de descanso, sino también a un proceso de desarrollo personal. Tomar la iniciativa, enfrentar nuevos entornos y organizar el viaje fortalece la autonomía”, señala.

Seguridad, un factor clave

A pesar del crecimiento del segmento, la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones al momento de planear el viaje.

“La consulta más frecuente que recibimos tiene que ver con las condiciones de seguridad y el acompañamiento. Por eso trabajamos en planes que ofrezcan respaldo y tranquilidad, para que puedan disfrutar sin preocupaciones logísticas”, explica el directivo.

En respuesta a esta demanda, cada vez más empresas turísticas diseñan servicios específicos para mujeres que viajan solas, incluyendo asesoría personalizada, alojamientos verificados y actividades guiadas.

Un mercado en expansión

El crecimiento del turismo femenino también tiene implicaciones económicas para el sector. De acuerdo con estimaciones internacionales, el mercado global de viajes realizados por mujeres alcanzó un valor de USD 125.000 millones en 2025.

Para la industria turística, este segmento se consolida como uno de los motores de innovación en la oferta de productos y experiencias. En Colombia, el aumento sostenido de mujeres que viajan solas anticipa un mercado cada vez más especializado, donde factores como la seguridad, la personalización y la calidad de la experiencia marcarán el rumbo del turismo en los próximos años.

